HAMILTON, ON, 1. Juni 2021 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTCQB:RQHTF) ("Reliq" oder das "Unternehmen"), ein schnell wachsendes globales Telemedizin-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zu virtueller Gesundheitsfürsorge für den Multi-Milliarden-Markt der Gesundheitspflege spezialisiert, gab heute den konsolidierten Zwischenabschluss ("Abschluss") und die Stellungnahme und Analyse des Managements (Management's Discussion and Analysis, "MD&A") für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene Quartal bekannt. Diese Dokumente sind jetzt im Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) erhältlich. Das Unternehmen freut sich darüber hinaus auch das folgende Update zu geben.

Wie vormals bereits angekündigt, wird Reliq heute am 1. Juni 2021, um 6 Uhr PDT / 9 Uhr EDT / 15 UHR MEZ auf www.reliqhealth.com/webinar ein Webinar abhalten. Für alle, die nicht am Webinar teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung kurz nach Beendigung des Webinars auf der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen. Eine schriftliche Zusammenfassung der wichtigsten Updates, die im Webinar vorgestellt werden, ist unten aufgeführt.

Tagesordnung für das Webinar

Highlights aus dem konsolidierten Zwischenabschluss für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 Ausblick auf das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021 und den Rest des Kalenderjahres 2021 Datum für ein Webinar zur Durchsicht des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021

Highlights aus dem Zwischenabschluss für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 war für Reliq sehr bedeutend, da in den USA in diesem Quartal die weitflächige Impfung gegen COVID-19 begann. Dank eines erfolgreichen Impfprogramms in den USA im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021, konnte Reliq die Patientenannahme und Erträge im derzeitigen Quartal (4. Quartal, Geschäftsjahr 2021, das am 30. Juni 2021 endet) entscheidend vergrößern. Es werden Verkaufszahlen von mehr als 1,5 Millionen $ für das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2021 (30. Juni 2021), und damit ein Gewinn für das Unternehmen, erwartet.

Während der am 31. März 2021 geendeten Periode, und danach, hat das Unternehmen:

- Das Arbeitskapital von 938.892 $ zum 30. Juni 2020 auf 2.433.443 $ zum 31. März 2021 entscheidend erhöht.

- Bruttoerträge von insgesamt 1.472.694 $ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021, durch Ausgabe von 4.327.500 Stammaktien bei Ausübung von 4.327.500 Aktienoptionen zu Bruttoerträgen von 1.284.919 $ und Ausgabe von 645.417 Stammaktien bei Ausübung von 645.417 Warrants zu Bruttoerträgen von 187.775 $ erzielt.

- Bruttoerträge von insgesamt 917.904 $ durch die Ausgabe von 2.963.500 Stammaktien bei Ausübung von 2.963.500 Aktienoptionen zu Bruttoerträgen von 728.835 $ erzielt und gab 630.230 Stammaktien bei Ausübung von 630.230 Warrants zu Bruttoerträgen von

- 189.069 $ aus.

- Die erste Vereinbarung zur Einführung seiner unternehmenseigenen "iUGO Home Solution" bei einem US-amerikanischen Kunden unterzeichnet.

- Ein neues, mehrsprachiges interaktives Spracherkennungsprodukt, iUGO Care IVR, lanciert und eine neue Vereinbarung mit einer Arztpraxis in Maryland zur Verwendung von iUGO Care IVR mit englisch- und russischsprachigen Patienten unterzeichnet.

- Eine neue Vereinbarung mit einem Gesundheitspflege-Netzwerk in Kalifornien unterzeichnet, das 50 Kliniken und 500 Ärzte umfasst. Das Netzwerk bietet kulturell angepasste, technologie-gestützte Gesundheitsfürsorge für ältere Patienten der asiatisch-amerikanischen Gemeinde in Kalifornien, und wird Reliqs anpassungsfähige, mehrsprachige "iUGO Care"- und "iUGO Home Solutions" bei der Betreuung seiner Medicare- und Medicaid-Patienten sowie seiner privat versicherten Patienten einsetzen.

- Drei neue Vereinbarungen mit US-amerikanischen Nephrologie-Praxen unterzeichnet, in denen Reliqs iUGO Care-Plattform zur Überwachung von Patienten mit schweren chronischen Nierenleiden verwendet wird. Dieser Einsatz ist ein Beweis für die Flexibilität von iUGO Care und seiner Fähigkeit, Ärzte und Patienten bei der virtuellen Behandlung selbst komplexer chronischer Erkrankungen zu unterstützen.

- Mit auf Anlegern ausgerichteten Programmen, die auf das Unternehmen und sein beachtliches Wachstumspotenzial für Anleger aufmerksam machen sollen, besonders im US-amerikanischen Anlagemarkt, begonnen. Das Unternehmen beauftragte Lytham Partners mit "US Investor Relations" und Wall Street Reporter mit "Investor Marketing".

- Eine neue Vereinbarung mit einer Arztpraxis in Florida, die iUGO Care in mehr als 25 Pflegeeinrichtungen einsetzt, unterzeichnet.

- Neue Vereinbarungen mit drei Orthopädie-Praxen, in denen Patientenüberwachung (Remote Patient Monitoring, RPM), Betreuung chronischer Erkrankungen (Chronic Care Management, CCM), generelle Patientenbetreuung (Principal Care Management, PCM) und Software zu gesundheitsförderndem Verhalten (Behavioural Health Integration (BHI) Software) und Dienstleistungen für chronische Orthopädie-Patienten (z.B. Menschen mit rheumatoider Arthritis, Osteoarthritis, Osteoporose, usw.) und frisch operierte Patienten angeboten werden, unterzeichnet.

- Die Aufnahme von Patienten in seinen Remote Health Clinics (RHCs) und Federally Qualified Health Centers (FQHCs) wieder aufgenommen, als die COVID-Fälle in den USA zurückgingen. Das Unternehmen erwartet, in den nächsten 12 Monaten durch diese Kunden 27.000 Patienten aufzunehmen.

- Den FHIR-Standard (Fast Healthcare Interoperability Resources) für seine iUGO Care-Plattform angenommen, um den Anforderungen von Großkunden, wie z.B. Krankenversicherungen und anderen zahlenden Kunden, die den neuen CMS-Richtlinien zu Interoperabilität entsprechen müssen, gerecht zu werden.

- Neue Vereinbarungen mit vier Pflegeeinrichtungskunden in den südlichen Vereinigten Staaten unterzeichnet und das Care Management Team, um dem bedeutenden Bedarf in diesem Unternehmensbereich nachzukommen, erweitert.

Ausblick auf das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021 und den Rest des Kalenderjahres 2021

Das Unternehmen bleibt weiterhin auf Kurs, im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (das zum 30. Juni 2021 endende Quartal) einen Gewinn zu verzeichnen. Es wird erwartet, dass die Verkaufszahlen während des restlichen Kalenderjahres jeden Monat steigen. Ein bedeutend schnelleres Wachstum wird für die zweite Hälfte 2021 erwartet, dank des erfolgreichen Impfprogramms in den USA und der Eliminierung von Hindernissen in Verbindung mit COVID bei der Patientenaufnahme. Das Unternehmen erwartet, Erträge in Höhe von 11 Millionen $ für das Kalenderjahr 2021 zu erzielen und das Jahr mit einer monatlichen Ertragsrate von etwa 2 Millionen $ (24 Millionen $ jährlich), mit Bruttomargen von mehr als 75 % und EBITDA-Margen von mehr als 45 % zum 31. Dezember 2021 abzuschließen.

Datum für ein Webinar zur Durchsicht des geprüften Jahresabschlusses

Der geprüfte konsolidierte Jahresabschluss des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021

(12 Monate bis zum 30. Juni 2021) ist am oder vor dem 28. Oktober 2012 fällig. Das Webinar zur Durchsicht des Jahresabschlusses wird für den oder vor dem 29. Oktober 2021 angesetzt werden.

FÜR DAS BOARD:

"Dr. Lisa Crossley"

CEO & Director

Über Reliq Health

Reliq Health Technologies ist ein wachstumsstarkes global tätiges Telemedizinunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für die virtuelle Gesundheitsversorgung im mehrere Milliarden Dollar schweren Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Die von Reliq entwickelte leistungsfähige iUGO Care-Plattform unterstützt bei der Koordinierung von Versorgungsleistungen und bei der bürgernahen Gesundheitsversorgung. iUGO Care bietet Patienten mit komplexen Gesundheitsproblemen eine hochwertige Pflege im eigenen Heim, um einerseits eine raschere Genesung sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ermöglichen und andererseits die Pflege- und Betreuungskosten zu senken. iUGO Care ermöglicht eine Fernübertragung von Patientenüberwachungsdaten in Echtzeit und versetzt das Behandlungspersonal damit in die Lage, rechtzeitig zu intervenieren und so kostenintensive Einweisungen ins Spital sowie Notarzteinsätze zu vermeiden. Die Aktien von Reliq Health Technologies werden an der Börse TSX Venture unter dem Börsenkürzel RHT und am OTCQB-Markt unter dem Börsensymbol RQHTF gehandelt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontaktadresse des Unternehmens

Anlegerservice: ir@reliqhealth.com

US-Anlegerservice Investor Relations

Lytham Partners, LLC

Ben Shamsian

New York | Phoenix

646-829-9701

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) Aussagen hinsichtlich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten bezüglich zukünftiger Leistungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Wir weisen darauf hin, dass solche "zukunftsgerichteten Aussagen" bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, die dazu führen könnten, dass sich zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten (beschränken sich jedoch nicht auf) Aussagen hinsichtlich kommerzieller Betriebe, einschließlich der technologischen Entwicklung, prognostizierter Umsätze, prognostizierter Marktgrößen und anderer Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren.

Reliq Health Technologies Inc. (das "Unternehmen") ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich unter anderem auf technologische Entwicklungen und Marktaktivitäten, auf die vergangenen Erfahrungen des Unternehmens mit technologischen Entwicklungen sowie auf unversicherte Risiken beziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

Quelle: Reliq Health Technologies Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58698Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58698&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75955T1030Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA75955T1030