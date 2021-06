Die Pandemie hat viele Digitalisierungsprozesse am Arbeitsplatz beschleunigt. Das überfordert manche Angestellte. Sicherer Technikumgang ließe sich aber fördern, sagt der Weiterbildungstrainer Joachim Böge. Die Corona-Pandemie hat es verdeutlicht: Zahlreiche Prozesse in Unternehmen können auch digital ablaufen - vorausgesetzt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wissen, wie man richtig mit Software und Technik umgeht. Die IT aber stellt Beschäftigte immer wieder vor Herausforderungen, besonders im Homeoffice. Wie lassen sich Software-Kompetenzen im Unternehmen stärken? Joachim Böge, Trainer beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...