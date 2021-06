Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Porsche. Der Konzern wird aktuell mit positiven Analystenstudien überschüttet. In der vergangenen Woche hatte sich Goldman Sachs und die LBBW lobend geäußert. Heute ist Stifel an der Reihe. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.