DJ Laschet: Brandmauer der CDU gegen die AfD steht in Ostdeutschland

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat sich überzeugt gezeigt, dass die Brandmauer gegen die AfD bei der Union in Ostdeutschland steht. "Wir wollen keine Kooperation mit der AfD auf keiner Ebene. Mehr Brandmauer geht nicht!", sagte Laschet im Interview mit dem Deutschlandfunk zur anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Die AfD sitze nicht der CDU im Nacken, sondern jedem Demokraten.

"Wir können nicht wollen, dass eine rechtsradikale Partei in einem deutschen Landtag stärkste Partei wird. Deshalb ist das, was da am Sonntag in Sachsen-Anhalt passiert, eine Sache, die eigentlich alle Demokraten angehen sollte, und die CDU muss ihren Anteil dazu leisten, auch klarzumachen, mit denen wird nicht geredet, mit denen wird nicht kooperiert, mit denen wird nicht koaliert", sagte Laschet.

"Wir müssen alles tun, dass die demokratische Mitte am kommenden Sonntag gewinnt, und das ist die Aufgabenstellung, vor der wir stehen." Wer mit der AfD kooperiere, koaliere oder irgendwie zusammenarbeite, werde auf den Widerstand des CDU-Parteivorsitzenden treffen, warnte Laschet.

Laut Umfragen liegt die CDU in Sachsen-Anhalt knapp vor der AfD. Ministerpräsident Reiner Haselhoff (CDU) regiert in Magdeburg in einer Koalition aus CDU, SPD und Grünen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2021 03:18 ET (07:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.