Düsseldorf (ots) -- Keine Kompromisse beim Duschkomfort: drei innovative und hochwertige Duschsysteme für pures Duschvergnügen und jedes Budget- Passt zu jeder Duschgewohnheit: Durch die Kombination von Thermostat, Kopfbrause und Handbrause bieten GROHE Duschsysteme intelligenten 3in1-Wassergenuss- Bewusster Wasserverbrauch leicht gemacht: innovative Technologien und Funktionen für einen nachhaltigeren LebensstilDüsseldorf (ots) - Das Bewusstsein für die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden war noch nie so hoch wie heute. Derzeit verbringt jeder mehr Zeit zu Hause und es wird immer wichtiger, kleine, aber entscheidende Selbstpflege-Rituale zu etablieren, um sich von einem langen Arbeitstag zu erholen und die Batterien wieder aufzuladen. Das Badezimmer ist oft der beste Ort, um diese bewusste 'Me-Time' zu genießen. Hier dreht sich alles um das Duschen, ein zentrales Element unserer täglichen Routinen und eine ultimative Quelle für neue Energie: Duschen vitalisiert am Morgen, erfrischt tagsüber nach einem anstrengenden Training oder körperlicher Arbeit und entspannt am Abend. Das GROHE Duschsystem-Portfolio bietet eine Produktvielfalt, die individuellen Bedürfnissen gerecht wird und für jeden das richtige Produkt bereithält. Perfekt aufeinander abgestimmte Kopf- und Handbrausen, kombiniert mit einem Thermostat, erfüllen jeden Duschwunsch. Gleichzeitig ermöglichen spezielle Funktionen und innovative Technologien wie GROHE EcoJoy einen nachhaltigeren Lebensstil. So lässt sich die Dusche zudem mit einem guten Gewissen der Umwelt gegenüber genießen.Produkt-Vielfalt treffen individuelle Dusch-RoutinenGROHE präsentiert dreifache Duschpower für den persönlichen Energieschub: Das GROHE Tempesta 250 Duschsystem begeistert mit einer 250 mm Kopfbrause mit vollflächigem Rain-Strahl, erhältlich in rundem oder eckigem Design. Abgerundet wird das System durch die Tempesta Cosmopolitan 100 Handbrause und ein Aufputz-Thermostat mit GROHE TurboStat-Technologie, das eine konstante Wassertemperatur ohne unerfreuliche Schwankungen sicherstellt. Ein weiteres Highlight der schlanken, minimalistischen Kopfbrause: Die GROHE EcoJoy-Technologie spart Wasser, ohne die Duschleistung zu beeinträchtigen. Erleben Sie puren Komfort und Freude und tun Sie gleichzeitig etwas für unseren Planeten.Das neu aufgelegte GROHE Euphoria Duschsystem bringt unbeschwertes Duschvergnügen ins heimische Badezimmer - mit einer 260 mm Kopfbrause, die über drei Strahlarten verfügt oder mit der großzügigen 310 mm Variante, welche den ganzen Körper mit Wasser bedeckt. Vervollständigt wird das Duschsystem mit der Euphoria 110 Massage-Handbrause. Für höchste Sicherheit ist das Thermostat mit der GROHE CoolTouch-Technologie ausgestattet, die verhindert, dass die Produktoberfläche beim Duschen heiß wird. Außerdem garantieren die Griffe eine präzise Wassersteuerung - auch mit eingeseiften Händen. Dank der FastFixation Technologie lassen sich diese Duschsysteme einfach installieren, da die Befestigung ganz einfach an bestehende Bohrungen angepasst werden können.Für ein personalisiertes Duschvergnügen ist das GROHE Rainshower SmartActive Duschsystem mit einem intelligenten Handbrausen-Highlight ausgestattet: Die SmartTip-Steuerung ermöglicht das einfache Umschalten zwischen drei Strahlarten mithilfe einer einzigen Berührung des Fingers auf der Rückseite der Brause. Ein maßgeschneidertes Duscherlebnis war noch nie so einfach. Darüber hinaus minimiert GROHE DripStop das lästige Nachtropfen nach dem Abschalten der Handbrause im Rain- und Jetstrahl. Die passende 310 mm Kopfbrause bedeckt den ganzen Körper mit Wasser, und das Aufputz-Thermostat liefert Wasser mit konstanter Temperatur ohne lästige Überraschungen.Genießen Sie Duschvergnügen mit GROHE Duschsystemen und erleben Sie den extra Energie-Kick für den Alltag!Unsere GROHE X Content-Empfehlung: Entdecken Sie weitere Duschen und Duschsysteme in unserer 360° Duschwelt (https://www.grohe-x.com/PanoramaImages/Showers/).Über GROHEGROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen und beschäftigt in 150 Ländern insgesamt mehr als 7.000 Mitarbeiter - davon 2.600 in Deutschland. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden japanischen Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Renommierte Highlights wie GROHE Eurosmart oder die GROHE Thermostatserien sowie wegweisende Innovationen wie das Wassersystem GROHE Blue unterstreichen die tiefgreifende Kompetenz der Marke. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden, schafft GROHE so intelligente, lebensverbessernde und nachhaltige Produktlösungen, die einen relevanten Mehrwert bieten - und das Qualitätssiegel "Made in Germany" tragen: R&D und Design sind als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Dabei nimmt GROHE seine unternehmerische Verantwortung sehr ernst und setzt auf eine ressourcenschonende Wertschöpfungskette. Seit April 2020 produziert die Sanitärmarke weltweit CO2-neutral. Zudem hat es sich GROHE zum Ziel gesetzt, bis 2021 plastikfreie Produktverpackungen einzusetzen.Allein in den letzten zehn Jahren bestätigen über 490 Design- und Innovationspreise sowie mehrere Nachhaltigkeitsauszeichnungen den Erfolg: GROHE wurde als Vorreiter seiner Branche mit dem CSR Preis der Bundesregierung sowie mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in den Kategorien "Ressourcen" und "Design" ausgezeichnet. Auch im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Klimainitiative "50 Sustainability & Climate Leaders" treibt GROHE nachhaltigen Wandel voran.Über LIXILLIXIL (TSE Code 5938) entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Rund 60.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com.Pressekontakt:GROHEFeldmühleplatz 15 - 40545 Düsseldorf - Germany - Telefon: +49(0)211/9130-3030 - www.grohe.comMEDIENKONTAKTCeline KuhlenkampJunior Communications ManagerE-Mail: media@grohe.comPRESSEKONTAKTMSLGROUP GermanyKatharina MargE-Mail: grohe-presse@mslgroup.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/4929464