Anfangs noch zaghaft, fassen die Marktteilnehmer in der neuen Woche langsam Vertrauen in die frischen Rekordpreise. Damit steuert der Deutsche Aktienindex weiter in Richtung seiner statistisch wahrscheinlichen Obergrenzen, die das letzte Limit im Norden darstellen. Von Andreas Büchler

Den vollständigen Artikel lesen ...