Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Preise in Deutschland legen seit Jahresbeginn gegenüber den jeweiligen Vorjahreswerten kontinuierlich zu, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Im Mai betrage die Inflationsrate rund 2,6%. Der Trend zu höheren Preisen dürfte sich in den nächsten Monaten zunächst noch weiter fortsetzen. Grund zu größerer Sorge würden die Experten nicht sehen, denn insbesondere der starke Anstieg zum Jahresanfang sei auf mehrere Sondereffekte zurückzuführen, etwa dem Auslaufen der temporären Mehrwertsteuersenkung. Für das Gesamtjahr 2021 würden die Experten eine Inflationsrate um 2,5% erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...