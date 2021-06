Köln (ots) - Nach "The Masked Singer" jetzt auch "The Masked Dancer" im Portfolio: Das Produktionshaus Endemol Shine Germany schließt einen Lizenzvertrag mit der koreanischen Firma MBC ab und erwirbt die Rechte des brandneuen Show-Hits "The Masked Dancer" für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Inhaltlich orientiert sich "The Masked Dancer" an dem Originalformat "The Masked Singer", das diesen Herbst bereits in die fünfte Staffel geht, die erfolgreichste ProSieben-Show seit Senderbestehen ist und mittlerweile auch in Österreich (2 Staffeln) und der Schweiz (1 Staffel) die Zuschauer begeistert. Bei "The Masked Dancer" treten maskierte Prominente aus den unterschiedlichsten Bereichen im Tanz-Duell gegeneinander an und werden im Laufe des Formats demaskiert.In den USA feierte "The Masked Dancer" am 27. Dezember letzten Jahres beim Sender FOX erfolgreich Premiere. Der britische Ableger von "The Masked Dancer" wurde am 29. Mai bei ITV ausgestrahlt und erreichte auf Anhieb über 3 Millionen Zuschauer und mit 24,2 Prozent die Marktführerschaft.Fabian Tobias, Geschäftsführer Endemol Shine Germany: "Gemeinsam mit ProSieben und unserem großartigen Team haben wir "The Masked Singer" bereits erfolgreich beim deutschsprachigen Publikum etabliert. "The Masked Dancer" hat letzten Samstag über 3 Millionen Briten begeistert und auf Anhieb die Marktführerschaft erreicht. Wir freuen uns daher sehr, nun auch diesen Show-Hit in unser Format-Portfolio aufzunehmen und im deutschsprachigen Markt anbieten zu können."Über Endemol Shine Germany:Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Promis unter Palmen (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie MasterChef (Sky) und Beauty & The Nerd (ProSieben). Endemol Shine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.Pressekontakt:Maja SteinbergRedakteurin UnternehmenskommunikationEndemol Shine GermanyT + 221 650 30 347maja.steinberg@endemolshine.deOriginal-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78369/4929512