DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 28 / 2021)



01.06.2021 / 10:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



01. Juni 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 28 / 2021) mit einem führenden internationalen Hersteller von Automobil-Logistikzentren und E-Commerce-Lagerräumen in Singapur Singapur, 01. Juni 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einem führenden internationalen Hersteller von Automobil-Logistikzentren und E-Commerce-Lagerräumen in Singapur bekannt. Seit über einem Jahrzehnt versorgt der Neukunde der RIB große Automobil- und E-Commerce-Kunden mit hochwertigen Entwicklungen und professionellen Dienstleistungen. Die Kernkompetenz neben der Beratung und dem Management von Gebäuden liegt in der Erstellung von Gebäuden nach Maß in Asien und Europa. Darüber hinaus setzt der Kunde bei seinen Entwicklungen auf Nachhaltigkeit und ist der erste Kunde in Asien, der das neu entwickelte "6D Sustainability Modul" der RIB übernimmt. Dies wird dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen während der Planungs- und Bauphase zu reduzieren. Ein weiterer Fokus wird auf der Reduktion der Kohlenstoffemissionen in der Lieferkette liegen. Die RIB wurde nach der Durchführung eines erfolgreichen LABs im Schneider Electric Office in Singapur mit der digitalen Transformation des Kundenbetriebs beauftragt. Zusätzlich wird der Kunde die Facility Management Lösung "iTWO fm" nutzen, um seine bestehenden und neuen Gebäude zu verwalten. Das Facility Management während der Betriebsphase der Gebäude wird sich auch auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und Nachhaltigkeit konzentrieren. André Schütz, Vice President Global Strategy & Corporate Development, RIB Singapur: "Dieser Vertrag ist eine großartige Bestätigung dafür, dass unsere MTWO 6D Technologieplattform, gehostet in der Microsoft Azure Cloud, Bauherren bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen unterstützen und das Bauwesen zur nachhaltigsten Branche auf unserem Planeten machen. Wir freuen uns sehr darauf, als strategischer Partner diesen wichtigen und wachsenden Kunden in eine digitale Zukunft zu führen und gemeinsam den Fokus auf die Umwelt zu legen, indem wir Nachhaltigkeit zu einem der wichtigsten Aspekte bei jeder Entwicklung machen. RIB freut sich darauf, die digitale Transformation und den nachhaltigen Fokus unseres Kunden bei der Entwicklung der Zukunft von Automobil-Logistikzentren und E-Commerce-Lagerräumen zu unterstützen."

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

01.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de