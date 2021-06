DJ Markit: Deutsche Industrie verliert im Mai etwas an Dynamik

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Industrie hat im Mai etwas an Dynamik verloren, was in erster Linie an immer akuteren Lieferengpässen lag. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 64,4 von 66,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 64,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 64,0 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

Begleitet wurden die massiven Störungen in der Zulieferung von einer weiteren Zunahme des Kostendrucks. 90 Prozent der Hersteller - weit mehr als je zuvor in der 25-jährigen Umfragegeschichte - verbuchten im Mai höhere Einkaufspreise. "Immerhin, aufgrund der insgesamt starken Nachfrage war es vielen Unternehmen möglich, die höheren Kosten durch kräftige Preisanhebungen ihrerseits weiterzugeben", sagte IHS-Markit-Volkswirt Phil Smith.

