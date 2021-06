Wefox schließt eine Series-C-Finanzierung in Höhe von über 530 Mio. Euro ab. Der Expansion des InsurTechs, das schon immer groß gedacht hat, steht damit nichts mehr im Wege. Die Ausrichtung auf die Zusammenarbeit mit Maklern gilt weiter als Erfolgsmodell. Das InsurTech wefox hat in ihrer Series-C-Finanzierungsrunde eine Rekordsumme von 650 Mio. USD (532 Mio. Euro) eingenommen. Das ist eine Rekordsumme, was diese Investmentphase angeht. Mit dem Geld plant wefox die Expansion in weitere Länder sowie ...

