Die erste Sitzung des Monats bringt gute Laune an der Börse. Eine Stunde nach dem europäischen Handelsstart stieg der deutsche Leitindex um 1%. In den letzten Tagen bewegte sich der Index in einer Konsolidierung, aber wenn der heutige Anstieg beibehalten wird, wäre eine weitere Bewegung nach Norden möglich. Aus technischer Sicht befindet sich der nächste größere Widerstand bei 15.720 Punkten, der durch die 127,2% Fibonacci-Extension markiert wird. DE30 im D1-Chart. Quelle: xStation 5

