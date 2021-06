Original-Research: ERWE Immobilien AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu ERWE Immobilien AG

Unternehmen: ERWE Immobilien AG

ISIN: DE000A1X3WX6



Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.06.2021

Kursziel: 4,35 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.06.2021, vomals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Erfolge aus Entwicklung des Immobilienportfolios im ersten Quartal 2021

Das Zahlenwerk der ERWE Immobilien AG zum ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2021 spiegelt die Erfolge wider, die das Unternehmen im vergangenen Jahr erzielen konnte. Zum einen waren die 2020 übernommenen vier neuen Objekte und hier vor allem die Kupferpassage Coesfeld im Vergleichszeitraum noch nicht enthalten. Zum anderen flossen nun erstmals die vollen Einnahmen aus den an die jeweiligen Kommunen vermieteten nennenswerten Flächenanteilen der City Colonnaden Krefeld und des LICHTHOF Lübeck ein. In Summe resultierte daraus mehr als eine Verdoppelung des Ergebnisses aus der Immobilienbewirtschaftung.



Auf Ebene des EBIT wurden die operativen Fortschritte ebenfalls bereits sichtbar. Allerdings befindet sich die Gesellschaft derzeit noch in der Phase des Aufbaus und der Entwicklung des Immobilienportfolios, dessen Wert in den nächsten drei bis fünf Jahren mindestens verdoppelt werden soll. Daher werden unter dem Strich momentan noch rote Zahlen ausgewiesen. Mit der weiter voranschreitenden Repositionierung und Vermietung der Bestandsobjekte sowie der sukzessiven Realisierung der Projektentwicklungen sollten sich die Ergebnisse aber Stück für Stück dem Break-even annähern.

Zudem sehen wir hinsichtlich der Development-Objekte insbesondere beim Ziellenbachquartier Krefeld und dem TAUNUS LAB Friedrichsdorf noch erhebliches Wertsteigerungspotenzial, das sich nach Vorlage der entsprechenden behördlichen Genehmigungen bereits im Laufe dieses Jahres massiv auf das Bewertungsergebnis auswirken könnte.



Darüber hinaus will ERWE den durch die Corona-Krise beschleunigten Strukturwandel in den deutschen Innenstädten auch weiterhin für attraktive Investments nutzen. Hier ergeben sich aus der schwierigen Lage vor allem bei Einzelhandelsimmobilien wachsende Chancen zum günstigen Erwerb revitalisierungs- und repositionierungsfähiger Objekte.

Und zugleich kann die Gesellschaft die Kommunen mit ihren zeitgemäßen und zukunftsfähigen Mischnutzungskonzepten darin unterstützen, ihre unter Druck geratenen Innenstädte am Leben zu erhalten. Die Tragfähigkeit und Potenzialstärke des ERWE-Geschäftsmodells belegt unseres Erachtens auch, dass die operative Entwicklung im Gegensatz zu dem auf Retail-Nutzungen fokussierten Wettbewerb bislang nur relativ geringfügig durch die Corona-Krise beeinträchtigt wurde. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums prüft der Vorstand auch unverändert weitere Kapitalmaßnahmen.

Bei Ansatz unseres auf 4,35 Euro erhöhten Kursziels bietet der Anteilsschein des Frankfurter Immobilienspezialisten aktuell ein Kurspotenzial von fast 26 Prozent. Daher erhöhen wir unser Rating von 'Halten' auf 'Kaufen'. Angesichts der teilweise nur sehr geringen Börsenumsätze sollten Aufträge in dem Titel immer mit einem Limit versehen werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22542.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Duesseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 24

Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44

Buero Muenster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Muenster

Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°