Dogern (Landkreis Waldshut) (ots) - Mit einem Umsatz von 184,0 MioEUR musste die Sedus Stoll Gruppe im ersten Pandemiejahr Umsatzverluste von insgesamt -12,4 % hinnehmen. Trotz aller widrigen Umstände wurde das Geschäftsjahr 2020 mit einem respektablen Gewinn von 2,54 MioEUR abgeschlossen.In einem von Höhen und Tiefen geprägten Geschäftsjahr 2020 brach in den Monaten März und April der Auftragseingang besonders stark ein. Mit der Entwicklung von speziellen Möbeln für das Home-Office und Aerosolschutzwänden zur Aufrüstung bestehender Büroeinrichtungen reagierte Sedus aber schnell und flexibel auf die neuen Marktanforderungen und konnte dadurch weitere Verluste leicht abfedern.Mitarbeiterzahl: Mit insgesamt 936 ist die Zahl der Mitarbeiter in der Sedus Stoll Gruppe nahezu konstant geblieben.Investitionen in allen Bereichen: Die Investitionen der Sedus Stoll Gruppe in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen im Geschäftsjahr 2020 10,8 MioEUR.Mit dem im März 2021 gestarteten 20-Millionen-Großprojekt "Futura 2" wird der Standort Geseke zum Investitionsschwerpunkt der nächsten zwei Jahre. Die neue vollautomatische Fertigungsanlage wird ab Herbst 2022 betriebsbereit sein. Zum Jahreswechsel 2021/2022 sollen die um 9.000 m² erweiterten Fertigungs- und Lagerhallen bereits bezugsfertig sein.Mit diesen zukunftsorientierten Maßnahmen setzt der Sedus Vorstand ein deutlich positives Signal und geht davon aus, dass sich das Arbeits- und Geschäftsleben wieder normalisieren wird, ohne für das laufende Jahr große Wunder zu erwarten.Ausblick: Zur Eindämmung der aktuellen Pandemie wurden zum Schutz der Belegschaft ergänzende Maßnahmen verabschiedet und umgesetzt, wobei Schnell- und Selbsttests im Fokus stehen. Seit Mitte April werden flächendeckende, regelmäßige Selbsttests als weiteres Instrument angeboten.Trotz aller Unwägbarkeiten, die das Thema Corona mit sich bringen kann, ist das Planziel für das laufende Geschäftsjahr weiterhin im Visier. Das Unternehmen möchte so bald wie möglich an die Erfolge vor der Pandemiezeit anknüpfen und die Ergebnisse wieder auf ein ähnlich hohes Niveau bringen.Ebenso soll in der zweiten Jahreshälfte der 150. Geburtstag des Unternehmens so gebührend wie möglich gefeiert werden. Wie das konkret vonstatten geht, entscheiden die dann vorliegenden Gegebenheiten.Link zum Geschäftsbericht der Sedus Stoll Gruppe 2020: https://www.sedus.com/de/unternehmen/daten-fakten