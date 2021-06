Ludwigsburg/Rotkreuz (ots) - Porsche Design präsentierte 2020 mit dem revolutionären custom-built Timepieces Konzept, die erste sequenziell gefertigte Armbanduhr der Welt, die bis zum Uhrwerk hin individualisierbar ist. Porsche- und Uhrenliebhabern bietet das Konzept die Möglichkeit, einen Chronographen ganz nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Nach erfolgreicher Einführung in Deutschland, Grossbritannien und den USA wird das Programm ab Juni 2021 auch in der Schweiz bereitstehen.Die Individualisierungsmöglichkeiten erstrecken sich vom Gehäuse und der Lünette über den Aufzugsrotor im Felgendesign, verschiedene Armbandvarianten, Ziffernblatt und Zeiger bis hin zu einer individualisierten Gravur. Der digitale Uhrenkonfigurator ist dem Porsche Fahrzeugkonfigurator nachempfunden: So ist es möglich, die Wunschkonfiguration eines Porsche 911 auf eine Uhr zu übertragen. In Echtzeit werden sämtliche Ausstattungsmerkmale sowie der Preis der jeweiligen Konfiguration angezeigt. Der Timepieces Konfigurator ist auf der Seite https://www.porsche-design.com/ch/de/uhren/custom-built-timepieces/konfigurator/ (https://www.porsche-design.com/ch/de/uhren/custom-built-timepieces/konfigurator/) abrufbar.Weitere Informationen stehen unter www.porsche-design.com sowie auf der Presse-Microsite unter https://mediakit.porsche-design.com/custom-built-timepieces/de/ zur Verfügung.Pressekontakt:Porsche Design GroupNadine CornehlHead of Public RelationsTel.: +49 (0)711 911-12919E-Mail: nadine.cornehl@porsche-design.dePorsche Schweiz AGInga KonenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +41 (0) 79 571 911 4E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100871823