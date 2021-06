PALO ALTO (IT-Times) - Der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla bekommt nun auch Gegenwind von Automobil-Zulieferern, die gestiegene Preise an ihre Abnehmer weitergeben müssen. Elon Musk, CEO des kalifornischen Elektro-Fahrzeug-Produzenten Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA) twitterte just, dass die Verkaufspreise...

Den vollständigen Artikel lesen ...