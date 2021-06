Kion weiter aufwärts: Hebelchancen mit (Turbo)-Calls

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte sich bei der Kion-Aktie (ISIN: DE000KGX8881) die Rally fortsetzen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Kion-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 33,20 EUR. Von dort aus startete eine steile Rally, welche die Aktie im Oktober 2020 beinahe an das Allzeithoch aus dem Oktober 2017 bei 81,95 EUR führte. Anschließend konsolidierte der Wert in einem symmetrischen Dreieck, aus dem er am 09. März 2021 nach oben ausbrach. Wenige Tage später brach die Aktie erstmals über das alte Rekordhoch aus. In der Spitze kletterte sie bisher auf 88,20 EUR. Der Wert näherte sich gestern diesem neuem Allzeithoch an.

Ausblick: Gelingt der Kion-Aktie ein Ausbruch über 88,20 EUR, dann ergäbe sich ein Signal zur Fortsetzung der Rally. In den nächsten Tagen könnte der Aktienkurs Richtung 100,00 EUR ansteigen. Sollte sich die Hürde bei 88,20 EUR allerdings als zu hoch herausstellen, müsste mit einem nochmaligen Rücksetzer in Richtung 81,95-80,50 EUR gerechnet werden."

Mittlerweile notiert die Kion-Aktie bei 90,02 Euro. Kann die Aktie auf ihrem Weg zum Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 95 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge in Aussicht stellen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 90 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Kion-Aktie mit Basispreis 90 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF8DMU5, wurde beim Kion-Aktienkurs von 90,02 Euro mit 0,57- 0,58 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 95 Euro, dann wird der Kaufoptionsschein einen handelbaren Preis von etwa 0,80 Euro (+38 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,493 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Kion-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,493 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD6BVS7, wurde beim Kion-Kurs von 90,02 Euro mit 0,50 - 0,51 Euro taxiert.

Wenn die Kion-Aktie in nächster Zeit auf 95 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,95 Euro (+86 Prozent) erhöhen - sofern die Kion-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kion-Aktien oder von Hebelprodukten auf Kion-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de