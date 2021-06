London (www.fondscheck.de) - WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds ("ETF") und Exchange-Traded Products ("ETP"), listet physisch besicherten Bitcoin- und Ether-ETP an der Euronext in Paris und Amsterdam, so die Experten von WisdomTree Europe.WisdomTree Bitcoin (BTCW) (ISIN GB00BJYDH287/ WKN A3GKGK) und WisdomTree Ethereum (ETHW) (ISIN GB00BJYDH394/ WKN A3GQ45) würden jeweils über eine Gesamtkostenquote von 0,95 Prozent verfügen und seien bereits an der deutschen Börse Xetra und der Schweizer Börse SIX gelistet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...