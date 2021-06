Berlin (ots) - Deutschlandpremiere mit Donna Leon: Die Bestsellerautorin kommt zur einzigen Lesung ihres neuen, 30. Romans der "Commissario Brunetti"-Reihe nach Berlin und stellt ihr Buch "Flüchtiges Begehren" vor. radioeins und rbbKultur vom Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) präsentieren "Die schöne Lesung" mit Donna Leon am Sonntag, 6. Juni 2021, um 18.30 Uhr als Radio- und Digitalevent, mit zeitgleicher Ausstrahlung im Radio und online als Videostream auf radioeins.de und rbbkultur.de.Knut Elstermann erkundet im Gespräch mit Donna Leon die Hintergründe der berühmten Krimireihe, dazu liest die aus den "Brunetti"-Filmen bekannte Schauspielerin Annett Renneberg aus dem Roman."Flüchtiges Begehren"Auch Commissario Brunettis 30. Fall spielt in Venedig. Es geht um einen mysteriösen Unfall. Zwei Touristinnen werden nachts bewusstlos und schwer verletzt auf einem Steg aufgefunden. Die Spur führt zu zwei jungen Männern. Warum alarmierten sie nicht die Notaufnahme? Je hartnäckiger Brunetti ermittelt, desto näher kommt er einem Monstrum, vor dem sich selbst die Mafia fürchtet.Donna LeonDonna Leon, geboren 1942 in New Jersey, arbeitete als Reiseleiterin in Rom und als Werbetexterin in London. Sie lehrte Literatur an Universitäten im Iran, in China und Saudi-Arabien. Die "Brunetti"-Romane machten sie weltberühmt. Donna Leon lebte viele Jahre in Italien und wohnt heute in der Schweiz. In Venedig ist sie nach wie vor häufig zu Gast. Ihre Krimis wurden bisher in 34 Sprachen übersetzt.radioeins und rbbKultur präsentieren die Deutschlandpremiere von "Flüchtiges Begehren" in Kooperation mit dem Diogenes Verlag. "Flüchtiges Begehren" ist am 26. Mai bei Diogenes erschienen, auch als Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld.Pressekontakt:rbb Presse & InformationPresseanfragen:Elisabeth Schwiontekrbb-presseteam@rbb-online.dePublikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4929684