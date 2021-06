München (ots) -- Maßnahmen, die mehr Raum für Fußgänger:innen schaffen und Autoverkehr aus der Innenstadt verbannen, stoßen auf breite Unterstützung.- Eine deutliche Mehrheit befürwortet Mindestproduktion von umweltfreundlichen Autos.München (ots) - Emissionen, Lärm und die Konkurrenz um Flächen nehmen in Ballungszentren deutlich zu. Die Forderungen nach einer nachhaltigen Verkehrswende werden daher immer lauter. Viele Städte haben sich inzwischen zu wahren Experimentierräumen entwickelt. Metropolen wie Kopenhagen, London oder Oslo wetteifern darum, wer klimaneutral oder besonders nachhaltig wird. Eine deutliche Mehrheit der Verbraucher:innen begrüßt diese Entwicklung. Das ist das Ergebnis des diesjährigen Automobilbarometer International von Consors Finanz (https://www.consorsfinanz.de/unternehmen/studien/Automobilbarometer/index.html). Demnach befürworten 82 Prozent der befragten Konsument:innen weltweit eine Stadtplanung, die mehr Platz für Fußgänger:innen und alternative Mobilitätsformen (Fußweg, Fahrrad, Roller usw.) zulasten des Autoverkehrs vorsieht. In Deutschland sprechen sich 76 Prozent der Befragten dafür aus.Mehr Platz und weniger Umweltbelastung für die Bewohner:innenGanz allgemein wünschen sich 70 Prozent der Befragten weltweit, dass das Auto in den Städten weniger Raum in Form von Straßen und Parkplätze einnimmt (Deutschland 64 Prozent). Viele Großstädte haben bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet. So gibt es in ganz Europa schon mehr als 250 Umweltzonen in den Innenstädten. London, Stockholm oder Singapur versuchen mit einer City-Maut, den Autoverkehr zu reduzieren. In Paris sind allein in der Pandemie 50 Kilometer sogenannte Pop-up-Radwege entstanden, in Berlin 27 Kilometer. Laut der Consors Finanz-Studie halten 73 Prozent der weltweit Befragten solche und ähnliche Maßnahmen für unerlässlich, um die Umweltbelastungen durch den Autoverkehr zu reduzieren, 63 Prozent für effektiv. 54 Prozent denken aber auch, dass die ergriffenen Initiativen zu viel des Guten sind (Deutschland: 59 Prozent/45 Prozent/55 Prozent).Autoindustrie muss sich stärker einbringenFür die Umsetzung der Verkehrswende halten die befragten Verbraucher:innen indes nicht allein die Politik für zuständig. Sie sehen auch die Autoindustrie in der Pflicht. 81 Prozent der weltweit Befragten und 73 Prozent der Studienteilnehmer:innen in Deutschland fordern, dass staatliche Unterstützung für Hersteller an einer Mindestproduktion von umweltfreundlichen Autos gekoppelt sein sollte. 48 Prozent weltweit glauben, dass die Hersteller insgesamt in Sachen Technik noch innovativer werden müssen.Verkehrswende ist mehr als ein umweltfreundlicher Antrieb"Dabei darf für die Produzenten aber nicht bei der Elektrifizierung des Antriebs Schluss sein", ergänzt Bernd Brauer, Head of Automotive Financial Services bei Consors Finanz. Das allein werde nicht ausreichen, um eine nachhaltige Verkehrswende in Gang zu setzen. Die Autobranche müsse sich neu erfinden. "Es geht nicht allein um bessere Autos, sondern um besseres Fortbewegen. Innovative Konzepte wie Autoabos, Mietmodelle, Kooperationen mit Mobilitätsdienstleistern und Anbietern wie Städten bzw. Kommunen sind gefragt."Weitere Informationen- Meldung: Elektromobilität: der Schlüssel für Verkehrs- und Klimawende (https://www.consorsfinanz.de/unternehmen/presse/Pressemitteilungen/2021/Elektromobilitaet_-der-Schluessel-fuer-Verkehrs--und-Klimawende/index.html)- Meldung: Sinn in der Krise: Corona und die Verkehrswende (https://www.consorsfinanz.de/unternehmen/presse/Pressemitteilungen/2021/Sinn-in-der-Krise_-Corona-und-die-Verkehrswende/index.html)- Meldung: Verkehrswende muss bezahlbar sein (https://www.consorsfinanz.de/unternehmen/presse/Pressemitteilungen/2021/Verkehrswende-muss-bezahlbar-sein/index.html)- Vollständige Studie in Englisch (https://www.consorsfinanz.de/unternehmen/studien/Automobilbarometer/Studien/index.html)- Grafiken zum Download (https://www.consorsfinanz.de/unternehmen/studien/Automobilbarometer/Grafiken/index.html)Über die StudieDas Automobilbarometer International wird jährlich von Consors Finanz herausgegeben. Die Verbraucherstudie wurde vom 2. bis 11. September 2020 durch Harris Interactive in 15 Ländern durchgeführt: Belgien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden, Polen, Portugal, Südafrika, Spanien, Türkei, Großbritannien und den USA. Insgesamt wurden über 10.000 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland und Österreich. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe.www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 193.000 Mitarbeitenden in 68 Ländern vertreten, davon nahezu 148.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.www.bnpparibas.dePressekontakt:Consors FinanzDr. Stefan MettePressesprecherTel.: +49 (0) 89 55 11 3140E-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78451/4929709