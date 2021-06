Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG die Präsenz im öffentlichen Sektor durch den Zukauf der KIWI Consulting aus Walldorf weiter verstärkt. Demnach seien 70 Prozent an dem Unternehmen mit Fokus auf IT-Consulting und Software-Entwicklung übernommen worden. Der Kaufpreis solle bis zu 16 Mio. Euro betragen. Zudem bestehe eine Kaufoption auf die noch ausstehenden 30 Prozent. Abhängig von der weiteren Geschäftsentwicklung könne dann nochmals ein Betrag von bis zu 10 Mio. Euro hinzukommen. Nach Meinung des Analysten unterstütze der Zukauf die weitere Expansion von adesso im Kerngeschäft. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 145,00 Euro (zuvor: 135,00 Euro) an und erneuert das Rating "Buy".



