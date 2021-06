Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Dienstag im Verlauf zunehmend Fahrt auf und legt auf breiter Front zu. Eine Reihe positiver Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland geben laut Händlern den Kursen den nötigen Schub. Dazu kämen die zu Monatsanfang nicht unüblichen Neugelder, die am Markt angelegt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...