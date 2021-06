Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:08 liegt der der ATX TR mit +1.49 Prozent im Plus bei 6930 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +4.39% auf 8.56 Euro, dahinter Addiko Bank mit +3.08% auf 14.225 Euro und RBI mit +2.05% auf 19.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15637 (+1.40%, Ultimo 2020: 13719). - ATX TR zum Juni-Start erneut auf All-time-High-Kurs- Porr präsentiert als 21. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow powered by Captrace- PIR-News: Wiener Börse, Immofinanz, Zumtobel, Porr, Andritz- Kurze: VST, Kapsch TrafficCom, European Lithium- Unser Robot sagt: Porr, Addiko Bank, Strabag und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte 1.6.: Extremes zu Palfinger- Mai 2021 war super, Mai jetzt langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...