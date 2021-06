Bad Bramstedt (ots) -- Zum 1. Juni: Melanie Burg ist neue Sales-Leiterin und Mitglied der Geschäftsführung bei Immosolve- Die Vertriebsexpertin bringt langjährige Erfahrung aus der Immobilienbranche und IT-Wirtschaft mitBad Bramstedt (ots) - Melanie Burg ist seit dem 1. Juni neue Vertriebsleiterin bei Immosolve, dem führenden CRM-Anbieter der deutschen Wohnungswirtschaft. Die erfahrene Managerin wird außerdem als Mitglied in die Geschäftsführung des Unternehmens berufen. Die 52-jährige Ostwestfälin verantwortet somit die Betreuung von Bestandskunden und alle Aktivitäten zur Neukundengewinnung.Erfahrene Führungskraft in der Immobilien- und IT-BrancheMelanie Burg verfügt über langjährige und fundierte Berufserfahrung. Nach dem erfolgreichen Studium der Immobilienwirtschaft arbeitete sie einige Jahre als Maklerin. Anschließend wechselte sie in die IT-Branche, wo sie Kunden aus der Wohnungswirtschaft sowie große Unternehmen, Verbände und öffentliche Auftraggeber betreute. Zuletzt war sie Niederlassungsleiterin eines renommierten Ingenieur- und IT-Dienstleisters. Außerdem arbeitet Burg derzeit an ihrem Master-Abschluss in Neuro-Linguistischer Programmierung (NLP)."Ohne leistungsstarke und zugleich intuitive Software geht heutzutage auch in der Immobilienwirtschaft nichts mehr. Mein Know-how rund um Immobilienvermarktung und IT lässt sich bei Immosolve optimal verknüpfen", sagt Melanie Burg. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch mit bestehenden und neuen Kunden von Immosolve.""Dank ihrer beruflichen Erfahrungen ist Melanie Burg genau das Multitalent, das in der Stellenausschreibung gesucht war: Eine erfahrene Führungskraft, die IT- und Immobilienkompetenz zusammenbringt und somit eine echte Bereicherung für unser Team ist", sagt Immosolve-Geschäftsführer Jan Brauer. "Wir sind überzeugt, dass Melanie Burg ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden und Partner sein wird."Ein druckfähiges Foto von Melanie Burg steht hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2021/2021_06_01_Melanie_Burg_Immosolve.jpg)Über Immosolve:Seit über 15 Jahren ist Immosolve der führende Anbieter von CRM-Lösungen für die deutsche Wohnungswirtschaft. Die Software ermöglicht es Vermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und den passenden Mieter auszuwählen. Immosolve bietet Schnittstellen zu nahezu allen ERP-Systemen der Wohnungswirtschaft an und ist 100% datenschutzkonform. Die Immosolve GmbH ist Teil der immowelt Group.Über die immowelt Group:Die immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für die Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind die drei immowelt Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchten Immobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wie umzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. Zweites Hauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernen Immobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten der Branche zählen. Die immowelt Group beschäftigt 600 Mitarbeiter und ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:Immosolve GmbHTegelbarg 43 24576Bad BramstedtJan Brauer+49 4192 816 84-12jb@immosolve.deOriginal-Content von: immosolve.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143908/4929764