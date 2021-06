Berlin (ots) - Mit einer Nordtour verabschiedet sich das Transportflugzeug Transall C-160 am 3. Juni 2021 von seinen Fans in Norddeutschland.Die seit gut 53 Jahren in der Luftwaffe fliegenden Maschinen werden zum Ende des Jahres ausgemustert, die Aufgaben werden vom A400M und künftig der C-130J Hercules übernommen. Der letzte verbliebene Transall-Verband, das Lufttransportgeschwader 63 in Hohn bei Rendsburg, wird aufgelöst.Ursprünglich sollte aus diesem Grund der diesjährige "Tag der Bundeswehr" u.a. in Hohn ausgerichtet werden. Pandemiebedingt wird es jedoch am 12. Juni 2021 ab 11 Uhr den zweiten "Digitalen Tag der Bundeswehr" auf dem YouTube-Kanal "Bundeswehr Exclusive" geben, bei dem auch live aus Hohn berichtet wird.Ergänzend plant das Geschwader mit einer sonderlackierten Maschine - der "Retrobrummel" mit der Kennung 50+40 - zwei Abschiedstouren, um den zahlreichen Anhängerinnen und Anhängern der Transall die Gelegenheit zu geben, sich von dem Flugzeug verabschieden zu können.Die zunächst geplante Nordtour startet am 3. Juni 2021 um 08:30 Uhr in Hohn.Geplante Daten (ca.-Zeiten):09:00 Uhr Fliegerhorst Nordholz (Überflug)09:35 Uhr Fliegerhorst Wittmund (Überflug)10:00 Uhr Fliegerhorst Diepholz (Überflug)10:20 Uhr Flughafen Münster / Osnabrück (Überflüg)10:55 Uhr Fliegerhorst Bückeburg (Überflug)11:10 Uhr Fliegerhorst Wunstorf (Überflug)11:30 Uhr Fliegerhorst Faßberg (Landung)13:40 Uhr Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen (Stop & Go)14:00 Uhr Flugplatz Anklam (Stop & Go)14:30 Uhr Flughafen Stralsund-Barth (Stop & Go)14:55 Uhr Flughafen / Fliegerhorst Rostock-Laage (Überflug)15:35 Uhr Landehauptstadt Kiel (Überflug)15:45 Uhr Fliegerhorst Jagel (Überflug)15:50 Uhr Landung Fliegerhorst HohnAlle Zeitangaben erfolgen ohne Gewähr. Die Daten einer ebenfalls geplanten Südtour werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Weitere Informationen zur sonderlackierten Maschine finden Sie hier:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/luftwaffe/aktuelles/transall-c160-der-last-call-5040708Pressekontakt:PIZ LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: PIZ Luftwaffe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81895/4929784