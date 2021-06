Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die ERWE Immobilien AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) von den im Jahr 2020 übernommenen Objekte profitiert und das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung mehr als verdoppelt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage seien die operativen Fortschritte auf Ebene des EBIT bereits sichtbar geworden. Allerdings befinde sich die Gesellschaft derzeit noch in der Phase des Aufbaus und der Entwicklung des Immobilienportfolios, dessen Wert in den nächsten drei bis fünf Jahren mindestens verdoppelt werden solle. Daher weise das Unternehmen unter dem Strich noch rote Zahlen aus. Mit der voranschreitenden Repositionierung und Vermietung der Bestandsobjekte sowie der sukzessiven Realisierung der Projektentwicklungen werde sich das Ergebnis nach Meinung des Analysten aber Stück für Stück dem Break-even nähern.

Darüber hinaus wolle ERWE den durch die Corona-Krise beschleunigten Strukturwandel in den deutschen Innenstädten für attraktive Investments nutzen. Hier ergebe sich aus der schwierigen Lage vor allem bei Einzelhandelsimmobilien eine wachsende Chance zum günstigen Erwerb. Zugleich könne die Gesellschaft die Kommunen mit ihren zeitgemäßen und zukunftsfähigen Mischnutzungskonzepten darin unterstützen, ihre unter Druck geratenen Innenstädte am Leben zu erhalten. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 4,35 Euro (zuvor: 4,15 Euro) und hebt zudem das Rating auf "Kaufen" (zuvor: "Halten") an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.06.2021, 11:50 Uhr)



