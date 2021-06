Google und Facebook schließen einen fünfjährigen Contentvertrag mit der australischen Nine Entertainment. Erlassen Europa und die USA nun vergleichbare Mediengesetze? Zumtobel steigert das Jahresergebnis. Steuereffekte heben den Gewinn. WCM erhöht das Kapital um 68 Mio. Euro. Der Großaktionär TLG Immobilien baut seine Beteiligung an der Gesellschaft weiter aus.Der Handel in Asien zeigt sich heute früh verhalten positiv. Die Börsenplätze in Hongkong, Seoul und Taipeh notieren alle im Plus, wohingegen die chinesischen Benchmarks für ...

