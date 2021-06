Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv LafargeHolcim sorgt derzeit für viele Neuigkeiten. Der Konzern hat zuletzt einen Rechtsstreit in den USA beigelegt und Griechenland-Geschäfte von HeidelbergCement gekauft. Für viel Fantasie sorgen die weltweiten Konjunkturprogramme. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.