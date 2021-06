Märkte am Dienstag: Neues Rekordhoch beim DAX - Volkswagen-Aktie gefragt

Nach einem tagelangen Seitwärtslauf legt der DAX am Dienstagmittag wieder den Vorwärtsgang ein. Zeitweise liegt der Index mit 1,5 Prozent in der Gewinnzone, wobei neue Rekordhochs oberhalb der 15.600er-Marke erreicht worden sind.

Zugpferde der neuen Kurs-Rallye sind die Automobilwerte. Laut einer neuen Studie hat die weltweite Autoindustrie im ersten Quartal 2021 schon wieder mehr umgesetzt und operativ auch mehr Geld eingenommen als vor der Pandemie.

Rückenwind kommt auch von den US-Aktienmärkten. Die Futures auf die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen am Dienstagmittag deutlich in der Gewinnzone.

DAX +1,5% 15.644 MDAX +1,3% 33.610 TecDAX +0,9% 3.441 SDAX +0,7% 16.422 Euro Stoxx 50 +1,2% 4.085

Volkswagen: Aktie weiter im Aufwind

Am Dienstagmittag verzeichnen alle 30 Aktien im DAX Kursgewinne. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), die um zwischenzeitlich rund zwei Prozent zulegt und damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fortsetzt.

Einem Medienbericht nach zeichnet sich eine Einigung zwischen Volkswagen und mehreren ehemaligen Vorständen ab. Laut Vertragsentwürfen habe sich Ex-VW-CEO Martin Winterkorn bereiterklärt, rund zehn Mio. Euro an das Unternehmen zu zahlen, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" am Montag. Entsprechende Vereinbarungen mit den ehemaligen Top-Managern sollten noch in dieser Woche unterzeichnet werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...