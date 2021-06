Für die Märkte war die Nachricht von gestern, dass es bei der Deutschen Bank weiterhin Probleme in den USA gibt, ein Schock. Die Aktie verlor deutlich, doch bereits heute steigt der Kurs wieder kräftig an und das Papier hält sich deutlich über der Marke von 12,00 Euro. Zuletzt hatte auch CEO Christian Sewing eingeräumt, dass man in Amerika noch nicht vollständig über den Berg sei. Unklar ist, was auf die Bank zukommt.Erst im letzten Jahr wurde Christiana Riley zur neuen Chefin der US-Sparte berufen. ...

