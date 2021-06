Vancouver (British Columbia), den 1. Juni 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, FWB: 0JJ, US-OTC: BLRZF) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Geschäfts- und Lagebericht (MD&A) für das dritte Geschäftsquartal zum 31. März 2021 auf SEDAR eingereicht wurde.

Höhepunkte des Quartals zum 31. März 2021:

- Blackhawk-Portfoliogesellschaften verzeichnen Quartalsrekord-Bruttoumsatz von über 1.341.000 CAD

- Vierteljährliche Betriebsergebnisse der Portfoliogesellschaften:

Noble Hemp verzeichnet Rekord-Bruttoumsatz von 732.000 CAD

Sac Pharma verzeichnet Bruttoumsatz von 609.000 CAD

- Spaced Food unterzeichnet Vertriebsvertrag für erste Produktionsläufe einer mit Cannabis infundierten Produktlinie

- Leichtmind-Klinik in Edmonton eröffnet

- NuWave Foods unterzeichnet mit Bakemark Canada einen Vertriebsvertrag für eine lagerstabile Produktlinie

- Blackhawk besitzt aktuelle Investments im Gegenwert von 7.226.709 CAD (Stand: 31. März 2021)

- Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie betrug 0,37 CAD (Stand: 31. März 2021).

Blackhawk Growth ("Blackhawk" oder das "Unternehmen") prüft nach wie vor Eigenkapital- und Fremdkapital-Investitionsmöglichkeiten. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk bei seinen Investitionen weiterhin auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Branchen, sowohl in Kanada als auch in den USA.

"Unser drittes Quartal, welches am 31. März 2021 endete, war ein großer Schritt nach vorne für Blackhawk; wir sehen jedoch den Projekten mit noch größerer Spannung entgegen, an denen wir derzeit arbeiten und die wir unseren Investoren in den kommenden Quartalen vorstellen werden. Wir liefern nach wie vor Wachstum und Werte für unsere Aktionäre, während wir uns darum bemühen, viele der bedeutenden Meilensteine zu erreichen, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Wir setzten unsere Arbeit fort, um im Laufe des Jahres unsere Ziele umzusetzen, zu expandieren und eine noch größere Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu erzielen."

Die Kapitalbeteiligungen des Unternehmens setzen sich wie folgt zusammen (Stand: 31. März 2021):

Unternehmen Kosten in CAD Marktwert in CAD SAC Pharma Partners Inc. 1.890.000 3.041.350 Noble Line Inc. 532.935 1.433.177 Trip Pharma 826.852 857.675 NuWave Foods Inc. 525.586 777.000 Gaia Grow Corp. 1.050.000 750.000 Engine Media Holdings Inc. 112.507 112.507 Summe Kapitalbeteiligungen 4.937.880 6.971.709

Die kurzfristigen Darlehen setzen sich wie folgt zusammen (Stand: 31. März 2021):

Darlehensvertrag Nominalwert in CAD Zeitwert in CAD 6. Februar 2019 195.000 - 31. Mai 2019 255.000 255.000 Summe Darlehensinvestitionen 440.000 255.000

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und Cannabidiol-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Blackhawk bringt seine Investments weiterhin in Richtung der Erwirtschaftung von Cashflow und wächst mit überragendem Tempo.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth

Für weitere Informationen über Blackhawk besuchen Sie bitte unsere Website unter: https://www.blackhawkgrowth.com/

Kontakt:

Frederick Pels, Chief Executive Officer

(403)-991-7737

mailto:fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der Zukunftsaussichten für das Geschäft des Unternehmens und seiner Portfoliounternehmen.

Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

