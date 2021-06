LONDON (dpa-AFX) - Die hart von der Pandemie getroffene Londoner U-Bahn hat ein weiteres milliardenschweres Rettungspaket der britischen Regierung erhalten. "Das ist nicht der Deal, den wir wollten", schrieb der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan am Dienstag auf Twitter. Jedoch ermöglichten die 1,08 Milliarden Pfund (rund 1,32 Milliarden Euro) zunächst, die wichtigen Transportdienstleistungen weiter laufen zu lassen. Der kürzlich wiedergewählte Bürgermeister Khan gehört zur Labour-Partei und gilt als scharfer Kritiker der konservativen Regierung von Premierminister Boris Johnson.

Mit dem neuen Paket steigen die bisherigen Rettungsgelder für Transport for London auf mehr als vier Millionen Pfund. An die Gelder sind Bedingungen geknüpft: So muss der städtische Nahverkehrsbetreiber neue Umsatzquellen erschließen oder stärker sparen./swe/DP/nas