Ordentliche Hauptversammlung 2021 der ZEAL Network SE Große Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Dividendenausschüttung von 20,1 Mio. Euro (2019: 17,9 Mio. Euro) beschlossen (Hamburg, 1. Juni 2021) Die ZEAL Network SE (lotto24.de, tipp24.de), der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat heute ihre Hauptversammlung in Hamburg erneut als virtuelle Versammlung durchgeführt. Bei einer Präsenz (einschließlich abgegebener Briefwahlstimmen) von rund 75 Prozent des stimmberechtigten Kapitals wurden die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit angenommen. Neben den üblichen Punkten wie der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Bestellung des Abschlussprüfers stand die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns auf der Agenda. Aufgrund der positiven Liquiditätssituation der ZEAL-Gruppe und der zu erwartenden, weiter steigenden Profitabilität hatten Vorstand und Aufsichtsrat der heutigen Hauptversammlung eine Gesamtausschüttung von 20,2 Mio. Euro vorschlagen (2019: 17,9 Mio. Euro). Dies entspricht einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 von 0,90 Euro pro Aktie (2019: 0,80 Euro). In Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung der ZEAL-Gruppe haben sich Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend der veröffentlichten Dividendenpolitik zudem das Ziel gesetzt, den Aktionären auf der Hauptversammlung im Jahr 2022 eine Dividende von 1,00 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Neben dem Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands sowie der Vergütung und dem Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats, denen mit 92,51 Prozent beziehungsweise 99,79 Prozent des stimmberechtigten Kapitals zugestimmt wurde, wurde auch die vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließender ordentlicher Kapitalherabsetzung mit großer Mehrheit angenommen. "Durch die Umwandlung eines Teils der gebundenen Kapitalrücklage in eine freie Kapitalrücklage möchten wir ein effizientes und kapitalmarktgerechtes Eigenkapitalmanagement ermöglichen," sagt Jonas Mattsson, Finanzvorstand der ZEAL Network SE. "Zudem möchten wir mit diesem Schritt die Voraussetzungen für eine flexible Dividendenpolitik schaffen." Über die ZEAL Network SE: Die ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg, die im Wesentlichen unter den Marken lotto24.de und tipp24.de Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften vermittelt und hierfür eine Vermittlungsprovision erhält. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL zunächst als Lotterievermittler durch. 2005 ging sie als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Nachdem die Gruppe 2009 den Fokus von der Lotterievermittlung hin zum Zweitlotteriegeschäft und den Firmensitz nach London verlegte, wurde sie im November 2014 in ZEAL Network SE umbenannt. Im Mai 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG, überführte die Zweitlotterie Tipp24 im Oktober 2019 wieder in das deutsche Vermittlungsgeschäft und verlegte im gleichen Monat den Firmensitz zurück nach Deutschland. Kontakt:

