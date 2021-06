Über das Free-Floating-Verfahren darf man die Mikro-Autos ab sofort in der Bundeshauptstadt fahren. Die "E-Pods" von Enuu siedeln sich zwischen Auto und E-Roller an. Zum Start darf man sie eine Stunde lang kostenlos nutzen. 800 Watt treiben den 175 Kilogramm leichten Vierräder namens E-Pod an. Seit Ende Mai stellt der Anbieter Enuu die Fahrzeuge in der Berliner Innenstadt auf. Die Kabinenroller lassen sich ab sofort per App finden, buchen und fahren. Neben der Software (iOS, Android) braucht man eine Kreditkarte und mindestens einen Moped-Führerschein (Klasse M). Bis zum 8. Juni dürfen Interessenten das Gefährt ...

