Die Lithiumaktien haben die vergangenen Wochen zu einer Konsolidierung genutzt. Doch der Ausblick für Lithium bleibt auf Sicht der kommenden zehn Jahre gut. Das zumindest sagen die Analysten von Fitch. "Die globale Beschleunigung in Richtung Dekarbonisierung, Elektrifizierung von Fahrzeugen und Energiespeicherung hält an. Sie bildet den Hintergrund für einen rasanten Wandel in einem Markt, der traditionell von nur einer Handvoll Teilnehmer dominiert wird", schreiben die Analysten in ihrem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...