DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: AVENTA verkündet Startschuss für den AVENTA Tower - Das Skyline-Projekt am Tor zur Stadt Graz

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Graz (pta024/01.06.2021/13:39) - Die AVENTA AG hat die Verhandlungen für den Ankauf des bisher größten Immobilienprojektes in der Firmengeschichte erfolgreich abgeschlossen und startet mit der Realisierung des AVENTA Towers, vormals A2Z-Tower.

Damit bewegt sich die AVENTA AG vom reinen Wohnbau- hinein in den Gewerbe- und Büromarkt. Der Baustart des AVENTA Towers, der die Skyline der steirischen Landeshauptstadt maßgeblich formen wird, ist für das Jahr 2022 geplant. Mit 21 Etagen, mehr als 14.000,- m2 Büro- und Gewerbefläche, knapp 200 Tiefgaragenplätzen und einem Projektvolumen von rund Eur 60.000.000,- zählt das Projekt zu einem der größten Bauvorhaben in der steirischen Landeshauptstadt. Das Gebäude wird in moderner Bauweise ausgeführt und qualitativ hochwertig ausgestattet. Die Besonderheit ist die futuristische geneigte Optik mit einer ganzheitlich ausgeführten Glasfassade.

(Ende)

Aussender: AVENTA AG Adresse: Pomisgasse 23, 8010 Graz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Peter Resch Tel.: +43 3112 38110 E-Mail: peter.resch@aventa.at Website: www.AVENTA.at

ISIN(s): AT0000A2KLN5 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1622547540616 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2021 07:39 ET (11:39 GMT)