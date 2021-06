Erneut 5 KFM-Sterne - in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 7,00%-Anleihe 2017/22 der Metalcorp Group S.A. (WKN A19JEV) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "äußerst attraktiv" mit der bestmöglichen Note von 5 Sternen bewertet.

Die Metalcorp Group S.A. sei in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und ist seit ihrem Bestehen profitabel, selbst die Covid-19 Pandemie habe bisher nicht zu einem negativen Unternehmensergebnis geführt, so die KFM-Analysten in ihrer Bewertung. Damit werde das risikoaverse Geschäftsmodell des Unternehmens bestätigt, durch welches die Ertragsqualität unabhängig von der Entwicklung der Rohstoffpreise gewährleistet sei. Die Wertschöpfungstiefe werde zudem durch den Aufbau von eigenen Produktionskapazitäten und Rohstoffressourcen sukzessive erhöht. Aufgrund des erfolgreichen Track Records, der kontrollierten Steuerung der Geschäfte und des anhaltenden Wachstumskurses der Metalcorp Group erhält die Metalcorp-Anleihe daher 5 von 5 möglichen Sternen.

Metalcorp-Anleihe 2017/22 (A19JEV)

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2017 emittierte unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe der Metalcorp Group S.A. mit einem Emissionsvolumen von 70 Mio. Euro ist mit einem festen Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 06.06. und 06.12.) ausgestattet. Die Laufzeit endet am 06.06.2022. Die Anleihe wurde nach norwegischem ...

