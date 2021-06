Leipzig (ots) - Vier neue Folgen der inzwischen 16-teiligen Doku-Soap zeigen einen einzigarten Einblick in den Berufsalltag mit Greifvögeln und in das turbulente Leben der Familie Schubach: vom 3. bis 24. Juni, jeweils donnerstags ab 19.50 Uhr. Alle bereits gesendeten sowie die neuen Teile sind in der ARD Mediathek abrufbar.Seit nunmehr fünf Jahren blickt die erfolgreiche MDR-Reihe hinter die Kulissen der Falknerei Schubach - einer staatlich anerkannten, privaten Zooeinrichtung als Familienbetrieb mit Flugvorführung, Zuchtprogrammen und Auswilderung verletzter Greifvögel. Die Falknerei liegt in Waltershausen, ganz idyllisch am Rennsteig gelegen. Dieses Jahr feiert der Familienbetrieb sein 15-jähriges Jubiläum und die neue Staffel feiert ein mit: Ganz nah an den Tieren, bildgewaltig und mit spannenden, anrührenden und abenteuerlichen Geschichten erzählen auch die neuen Folgen der Serie von den eher selten aus der Nähe zu beobachtenden Tieren.Die Schubachs, das sind: Familienoberhaupt Ralf, Falkner aus Leidenschaft mit Sinn für Tradition, unberührte Natur. Seine Tochter Lisa ist ausgebildete Falknerin und Försterin. Sie ist dabei, den Familienbetrieb zu übernehmen. Ihr Bruder Elias hat sich auf die Beizjagd mit Greifvögeln spezialisiert und wird dabei von seiner Ehefrau Alexandra unterstützt. Seniorchefin Hertha kümmert sich liebevoll um die Aufzucht von Jungtieren und verletzten Findlingen aus der freien Natur. Als gute Seele und Managerin steuert sie das Familienunternehmen.Folge 13, am 3. Juni, stellt den Neuen in der Vogelfamilie vor: Rasputin. Der Riesenseeadler zählt nun zu den rund 30 Greifvögeln und Eulen, die in der Falknerei leben. Rasputins Vorliebe gilt dem Knabbern an Schrubberbürsten - dabei will Falknerin Lisa mit ihm eigentlich das Fischen trainieren.Auch am Anfang seiner Ausbildung steht der erst ein Jahr alte und besonders schreckhafte Weißkopfseeadler Mr. Johns, den Lisa ganz behutsam versucht an sich heranzuführen. Ein Wiedersehen gibt es mit der 14-jährigen Eule Bubu, die aber Anlass zur Sorge bereitet. Seniorchefin Hertha hat kein gutes Gefühl bei dem apathisch wirkenden sibirischen Uhu.Am 10. Juni rückt das Jubiläumsjahr der Falknerei in den Vordergrund: Das alte Tor soll durch ein Unikat des Holzbildhauers Enrico Kletke ersetzt werden. Skizzen liegen vor. Jetzt geht es um die Feinabstimmung. Doch wie geht es eigentlich Bubu, der sibirische Uhu...Die neuen Folgen der MDR-Produktion sind Online first in der ARD Mediathek abrufbar. Die Folgen 13 und 14 ab sofort und ab 15. Juni die Folgen 15 und 16. Die bereits gesendeten Teile finden sich ebenfalls in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/mdr/).Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4930207