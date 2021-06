München (ots) -Trautmann (ARD Degeto)Spielfilm Deutschland/Großbritannien 2018Ab 4. Juli 2021 | für 28 Tage in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 5. Juli 2021 | 20:15 Uhr | Das ErstePassend zur diesjährigen Fußball Europameisterschaft zeigen Das Erste und die ARD-Mediathek "Trautmann" von Marcus H. Rosenmüller mit David Kross in der Titelrolle. Der Film erzählt die bewegende Geschichte von Bert Trautmann, dem legendären Manchester-City-Keeper, der als deutscher Kriegsgefangener nach England kam und als Freund ging. 2019 wurde "Trautmann" mit dem Bayerischen Filmpreis für den Besten Film ausgezeichnet. Begleitend zum Film ist ab 5. Juli eine Dokumentation über die Torwartlegende Bert Trautmann in der Mediathek zu sehen.Trautmann ist der Auftakt zur Reihe "SommerKino im Ersten (http://www.daserste.de/sommerkino)".Fotos unter www.ard-foto.deAkkreditierte Journalisten finden den Film und die Dokumentation im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht.Crime Time - Auf den Spuren der Kettensägen-Frau (HR)True-Crime-Dokus - zwei Folgen (45 Min.)Ab 6. Juli 2021 | in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 15. und 22. Juli 2021 | 21:00 Uhr | hr-FernsehenNotwehr, Mord oder doch ein schlechter Scherz? Das sind Fragen, die sich der Polizei im hessischen Schlüchtern stellen, als im Juni 2018 ein mysteriöser Brief eintrifft. Darin schreibt Tanja B., dass sie ihren Lebensgefährten erstochen und dann mit einer Kettensäge zerteilt habe. Er habe sie angegriffen, nachdem er ein merkwürdiges Kraut gegessen habe, sie habe sich gewehrt. Die Wohnungsschlüssel waren beigelegt.Die Polizei nimmt den Brief ernst und findet tatsächlich Müllsäcke mit der zerteilten Leiche des Busfahrers Martin F. Kriminalhauptkommissar Franz Efinger und Oberstaatsanwalt Dominik Mies starten umfangreiche Ermittlungen. Handelt es sich tatsächlich um Notwehr oder doch um Mord? Wo steckt Tanja B.? Sind andere Menschen in Gefahr? Wie in einem Puzzle setzen Polizei, Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin die Ergebnisse zusammen - bis endlich die grausige Wahrheit ans Licht kommt.Soldaten (NDR/rbb)Dokumentarfilm (100 Min.)Ab 8. Juli 2021 in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 7. Juli 2021 | 23:50 Uhr | Das ErsteDer Film folgt drei jungen Männern durch ihre militärische Grundausbildung bis zum ersten Auslandseinsatz und gewährt tiefe Einblicke in die Lebensumstände junger Soldaten, sowie deren Alltag."Soldaten" erzählt die Geschichte von Jeremy, Alexis und Jerell, die sich mit Anfang 20 in der Panzergrenadier-Kompanie in Hagenow, Mecklenburg-Vorpommern, zum Dienst verpflichten. Dort suchen sie Anerkennung, Zugehörigkeit und eine Perspektive.In den ersten Tagen werden die Rekruten mit einer fremden Welt konfrontiert: der laute Befehlston, die vielen unbekannten Menschen in den Achterbett-Stuben, die erste Nacht, weit entfernt vom Elternhaus. In den Folgemonaten: Drill, Schusstraining mit scharfer Munition, persönliche Herausforderungen im Privatleben. Und immer wieder die Diskussion: "Was bedeutet es, wenn ich als Soldat ins Krisengebiet muss?" So weit kommt es dann tatsächlich. Nach einem Jahr wird der junge Berliner Jerell nach Afghanistan geschickt. Als einer der letzten Soldaten für die Mission "Resolute Support" in Masar-e Scharif.Die preisgekrönten Dokumentarfilmer Christian von Brockhausen und Willem Konrad haben in einer Langzeitbeobachtung mit ihren eigenen Kameras diese entscheidenden Jahre im Leben der drei jungen Männer begleitet.Fotos unter www.ard-foto.deLola und das Meer (rbb)Beziehungsdrama Belgien/Frankreich 2019 | OmUAb 9. Juli 2021 | für 14 Tage in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 8. Juli 2021 | 23:25 Uhr | rbb FernsehenLola (Mya Bollaers) ist 18, hat pinke Haare und macht gerade ihr Diplom als Veterinär-Assistentin. Als ihre Mutter stirbt, sorgt ihr Vater Philippe dafür, dass sie die Trauerfeier verpasst. Vor zwei Jahren hatte Philippe den Kontakt zu ihr abgebrochen, weil er das Trans-Coming-out "seines Sohns" nicht akzeptieren konnte. Doch Lola ist entschlossen, ihrer Mutter den letzten Wunsch zu erfüllen."Lola und das Meer" ist einedeutsche Erstausstrahlung und wird im französischen Original mit Untertiteln angeboten. Der Film läuft im Rahmen der nicht-heterosexuellen Filmreihe rbb QUEER. Alle Filme sind nach ihrer Ausstrahlung für 14 Tage in der ARD-Mediathek zu sehen.Fotos unter www.ard-foto.deAkkreditierte Journalisten finden den Film im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht.Die Frau des Nobelpreisträgers (ARD Degeto)Großbritannien/Schweden/USA 2017Ab 14. Juli 2021 | für 14 Tage in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 13. Juli 2021 | 22:50 Uhr | Das ErsteDer amerikanische Schriftsteller Joe Castleman (Jonathan Pryce) bekommt mitten in der Nacht einen langersehnten Anruf: Die Schwedische Akademie hat ihn als Literaturnobelpreisträger ausgewählt! Seine Frau Joan (Glenn Close) sieht darin auch die Anerkennung ihres Lebenswerks an seiner Seite, für das sie einst als hochbegabte Nachwuchsautorin eigene Ambitionen hintangestellt hat. Zusammen mit Joan und Sohn David (Max Irons) reist Castleman nach Stockholm, um die begehrte Auszeichnung in Empfang zu nehmen. An ihre Fersen heftet sich der aufdringliche Nathanial Bone (Christian Slater), der eine unautorisierte Biografie über Castleman schreiben will. Der investigative Autor hat eine große Enthüllungsstory im Auge. Mit gezielten Sticheleien versucht er, Joan ein Familiengeheimnis zu entlocken, das die Literaturwelt erschüttern würde.Für ihre herausragende schauspielerische Leistung wurde Glenn Close 2019 für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert und erhielt den Golden Globe Award 2019 in der gleichen Kategorie.Fotos unter www.ard-foto.deAkkreditierte Journalisten finden den Film im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht.Radikale Ideale (SWR)Doku-Reihe (3 x 30 Min.)Ab 12. Juli 2021 | für 12 Monate in der ARD-MediathekBildung ohne Schule! Psychedelika für eine bessere Gesellschaft! Ein Recht auf Abtreibung! Das sind kompromisslose Forderungen. In der dreiteiligen Doku-Reihe "Radikale Ideale" trifft Reporterin Gülseren Ölcüm Menschen, die über die Grenzen des gesellschaftlich Akzeptierten gehen und auch den Schritt in die Illegalität nicht scheuen. Sie setzen sich ein für ein gesellschaftspolitisches Ziel. Um die Welt zu verändern, um sie "besser" zu machen - was immer sie darunter verstehen. So besucht Gülseren Ölcüm in einer Folge Familien, die in Deutschland nicht gemeldet und untergetaucht sind, damit ihre Kinder der Schulpflicht entgehen. In einer anderen Folge trifft sie Aktivistinnen, die Medikamente verschicken, damit Frauen zu Hause abtreiben können. Und in einer Doku erklärt eine Ärztin, welche heilsamen Kräfte sie in psychoaktiven Drogen sieht.Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben Recherchereisen, die auch die Reporterin an die Grenzen ihrer persönlichen Moralvorstellungen bringen und sie immer wieder fragen lässt: Wie weit würde ich gehen?Fotos unter www.ard-foto.deBenjamin (rbb)Dramedy Großbritannien 2018 | OmUAb 16. Juli 2021 | für 14 Tage in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 15. Juli 2021 | 23:25 Uhr | rbb FernsehenSieben Jahre hat Benjamin (Colin Morgan) an seinem zweiten Spielfilm gearbeitet: einem autobiografischen Drama über Liebe und Einsamkeit, in dem er selbst die Hauptrolle spielt. Am Vorabend der Premiere lernt er in einer Bar den französischen Sänger Noah (Phénix Brossard) kennen und fühlt sich wie magisch zu ihm hingezogen. Doch ist Benjamin gerade jetzt, wo seine Karriere auf der Kippe steht, bereit für die wahre Liebe?"Benjamin" ist einedeutsche Erstausstrahlung und wird im englischen Original mit Untertiteln angeboten. Der Film läuft im Rahmen der Filmreihe rbb QUEER.Fotos unter www.ard-foto.deAkkreditierte Journalisten finden den Film im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht.Der Raum - mit Eva Schulz (SWR)Show (ca. 60 Min.)Ab 16. Juli 2021 | in der ARD-MediathekAdventure-Game trifft auf Polit-Talk - in einer Show, die man so noch nicht gesehen hat!Journalistin und Showmasterin Eva Schulz begrüßt in jeder Folge vier Gäste aus Politik, Popkultur und digitaler Öffentlichkeit, um mit ihnen über drängende gesellschaftliche Fragen zu diskutieren. Dazu versammelt sie diese aber nicht in einem klassischen Talkshow-Stuhlkreis, sondern sperrt sie in einen Raum ein, der von zahlreichen überraschenden Requisiten und verkappten Rätseln lebt. Eva Schulz führt durch das Geschehen, interveniert, motiviert und sorgt dafür, dass die Teilnehmer das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren. Denn die Vier mögen gegensätzlicher Meinung sein - aber nur, wenn sie zusammenspielen, schaffen sie es am Ende aus dem Raum heraus."Bei klassischen Polit-Talkshows weiß man oft schon vorher, wer was sagen wird, und der Ablauf ist immer derselbe", sagt Schulz. "Ich habe mich gefragt: Was, wenn man das mal ganz anders aufzieht - nämlich konstruktiv statt konfrontativ?"Fotos unter www.ard-foto.deKüss mich (rbb)Dramedy Schweden 2011 | OmUAb 23. Juli 2021 | für 14 Tage in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 22. Juli 2021 | 23:25 Uhr | rbb FernsehenMia (Ruth Vega Fernandez) ist mit ihrem Verlobten Tim zur Geburtstagsfeier ihres Vaters gekommen, auf der die beiden dessen neue Frau kennenlernen sollen. Einer Familienerweiterung steht Mia skeptisch gegenüber, da sie die Trennung ihrer Eltern noch nicht verwunden hat. Doch dann lernt sie ihre selbstbewusste zukünftige Stiefschwester Frieda (Liv Mjönes) kennen, die ungeahnte Gefühle in ihr auslöst."Küss mich" ist einedeutsche Erstausstrahlung und wird im schwedischen Original mit Untertiteln angeboten. Der Film läuft im Rahmen der Filmreihe rbb QUEER.Fotos unter www.ard-foto.deAkkreditierte Journalisten finden den Film im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht.Just friends (rbb)Dramedy Niederlande 2018 |OmUAb 30. Juli 2021 | für 14 Tage in der ARD-MediathekLineare Ausstrahlung: 29. Juli 2021 | 23:25 Uhr | rbb FernsehenYad (Majd Mardo) kommt für den Sommer in die holländische Kleinstadt, in der seine Eltern leben. Fernab vom wilden Partyleben der Metropole will er sich hier über seine Zukunft klarwerden. Als Haushaltskraft verdient er sich bei der rüstigen alten Dame Ans etwas Geld dazu. Als er Ans' attraktiven Enkel Joris (Josha Stradowski) kennenlernt, knistert es sofort zwischen den beiden jungen Männern."Just friends" ist einedeutsche Erstausstrahlung und wird im holländischen Original mit Untertiteln angeboten. Der Film läuft im Rahmen der Filmreihe rbb QUEER.Fotos unter www.ard-foto.deAkkreditierte Journalisten finden den Film im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht.Olympische Sommerspiele Tokio 2020Livestreams, Sportberichte und Dokumentationen21. Juli bis - 8. August 2021Ab dem 21. Juli liegt das sportliche Augenmerk der ARD-Mediathek auf den Olympischen Spielen in Tokio. Die ARD bietet täglich neben dem Livestream des Hauptprogramms bis zu zehn webexklusive Livestreams von den Wettbewerben in Japan. Darüber hinaus werden Beiträge von den täglichen Entscheidungen, vielfältige Zusammenfassungen, Archivberichte und spannende Dokumentationen angeboten. Abgerundet wird das Angebot durch eine Zusammenfassung am Ende des Wettkampftages.Zur Themenwelt Sport (https://www.ardmediathek.de/sport/) in der ARD-Mediathek.www.ardmediathek.de