Die an der Wiener Börse gelistete Aventa AG startet mit der Realisierung des Aventa Towers, vormals A2Z-Tower, in Graz. Damit bewegt sich die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge vom reinen Wohnbau- hinein in den Gewerbe- und Büromarkt. Der Baustart ist für das Jahr 2022 geplant. Mit 21 Etagen, mehr als 14.000,- m2 Büro- und Gewerbefläche, knapp 200 Tiefgaragenplätzen und einem Projektvolumen von rund 60 Mio. Euro zählt das Projekt zu einem der größten Bauvorhaben in der steirischen Landeshauptstadt.

