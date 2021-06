Die Aktie von BYD hat einen wilden Ritt hinter sich. Auf die fulminante Rallye von Ende September 2020 bis Mitte Februar 2021 mit einem Plus von 230 Prozent, folgte eine scharfe Korrektur. Vom Hoch bei umgerechnet rund 28,00 Euro verlor das Papier des chinesischen Automobil-Herstellers rund 45 Prozent. In den letzten Tagen nahm das Papier wieder Fahrt auf…So viel vorab: Die Aktie von BYD bleibt volatil. "Seit dem Trendbruch am 23.02.21 schwankten die Papiere zwischen 24 und 14 Euro. Die Bollinger-Bandbreite ...

