DJ "Österreich sucht!" - die Digitalisierungsoffensive für den öffentlichen Sektor - searchIT gov edition: Mit einer internen Suchmaschine gegen Datenfluten in Gemeinde und Stadt

Wien (pts028/01.06.2021/14:25) - Digitalisierung ist mittlerweile auch für alle Bereiche des öffentlichen Lebens unabdingbar - das hat das letzte Jahr deutlich gezeigt. Um Regierungsorganisationen bei der Bewältigung der alltäglichen Datenflut zu unterstützen, hat das österreichische Unternehmen Iphos IT Solutions die Digitalisierungsoffensive "Österreich sucht" gestartet. Im Rahmen von dieser Initiative haben 50 Gemeinden und Städte die Chance, die speziell für den öffentlichen Sektor geschaffene Enterprise-Search-Lösung searchIT gov edition auf Herz und Nieren zu testen. Die Gemeinden helfen so mit, die Software optimal an die Anforderungen der öffentlichen Hand anzupassen. Die Anmeldung zur Teilnahme muss dabei bis spätestens Ende Juni 2021 erfolgen.

Digitalisierungsoffensive für Österreich In einer einmaligen Aktion bietet searchIT 50 österreichischen Gemeinden und Städten die Möglichkeit, Teil einer umfassenden Digitalisierungsoffensive zu werden. Die Teilnehmer erhalten die speziell für Regierungsorganisationen optimierte Suchmaschine searchIT gov edition für sechs Monate für den Einsatz in ihren Gemeinden und können während dieser Zeit uneingeschränkt alle verfügbaren Funktionen nützen. Durch ihr Feedback wird searchIT gov edition ständig optimiert und weiterentwickelt. Die zentrale Suche, die auf künstlicher Intelligenz basiert, passt sich somit immer besser an den Arbeitsalltag in einer Gemeinde/Stadt an und lernt bei jeder neuen Suche dazu.

Österreichische Hochtechnologie Die zu 100% in Österreich entwickelte Enterprise Search Software searchIT bietet mit der neuesten Version searchIT gov edition eine State-of-the-Art-Lösung, um tägliche Abläufe und die Datenverwaltung in Regierungsorganisationen zu optimieren. "Man kann sich das wie ein persönliches Google für jeden Mitarbeiter vorstellen. Alle für die Arbeit in Gemeinden wichtigen Datenquellen können bequem über eine zentrale Benutzeroberfläche im Browser durchsucht werden", so Christoph Wendl, CEO des Wiener IT-Unternehmens Iphos IT Solutions und Entwickler der innovativen Enterprise Search Software searchIT. "Dokumente, Anträge, Rechtsdatenbanken, Grundbuch, Gemeindearchive, E-Mails, Briefpost - all das wird durch die intuitive Suche schnell verfügbar. Das spart Arbeitszeit, quasi ab dem ersten Tag." Aber auch Automatisierungen wie die automatische Kategorisierung und Weiterleitung von E-Mails oder eingescannter Briefpost erleichtern den Arbeitsalltag.

DSGVO-Konformität leichtgemacht Gemeinden verwalten im Allgemeinen eine große Menge oft sensibler personenbezogener Daten. Als Regierungsorganisationen sind sie jedoch nicht von der Auskunftspflicht ausgenommen und müssen Antragstellern Auskunft über die Art und den Zweck der über sie gespeicherten Daten erteilen. Ein oft zeitraubender Vorgang, der durch das DSGVO-Plugin von searchIT gov edition drastisch verkürzt werden kann. Auf Knopfdruck können Gemeinden quellenübergreifende Datenschutz-Auskünfte erstellen und entsprechende Berichte ausdrucken. "Das rechnet sich schnell", so Wendl. "Gerade bei der hohen Zahl an Daten, die in Gemeinden verarbeitet wird."

"Erste Feedback-Reaktionen zu searchIT gov edition haben uns gezeigt, dass unsere Enterprise-Search-Lösungen genau den Zahn der Zeit treffen. Auch Funktionen wie die Multi-Domain-Website-Suche oder die integrierte Medienbeobachtung kamen bei den ersten Teilnehmern unserer Digitalisierungsoffensive 'Österreich sucht' sehr gut an", so Wendl abschließend.

Mehr Informationen zu searchIT gov edition: https://www.searchit-enterprise-search.com/digitalisierungsoffensive

Über searchIT: Das internationale Unternehmen Iphos IT Solutions definiert das Thema "Enterprise Search Engines" für Unternehmen neu. Mit dem Launch von searchIT positioniert sich das Unternehmen als nachhaltiger Innovator in der Branche. Ing. Christoph Wendl leitet gemeinsam mit Lyubomir Ivanov als Chief Executive Officer (CEO) das 1998 gegründete Unternehmen, das sich mit innovativen Lösungen den aktuellen Herausforderungen der IT stellt.

Rückfragehinweis für Medien: Ing. Christoph Wendl Geschäftsführer, Iphos IT Solutions GmbH Khekgasse 35 1230 Wien Tel.: +43 1 869 84 00 E-Mail: marketing@iphos.com

Aussender: searchIT by Iphos IT Solutions GmbH Ansprechpartner: Christoph Wendl Tel.: +431869840021 E-Mail: info@searchit.cc Website: www.searchit.cc

