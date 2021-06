Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Jahreszahlen für 2020 treffen unsere Erwartungen - Marktumfeld für Umwelttechnikunternehmen Wolftank-Adisa vielversprechend

Wolftank-Adisa hat gestern die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die im Einklang mit unseren Schätzungen und der Unternehmensprognose stehen. Das 'Shell-Urteil' sowie die jüngste Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie untermauern das für Wolftank-Adisa derzeit äußerst positive Marktsentiment.

Keine großen Überraschungen bei den Jahreszahlen: Mit -32,4% yoy sank der Umsatz in 2020 u.a. aufgrund von Projektverschiebungen und Reisebeschränkungen auf 35,0 Mio. Euro, womit die im November ausgegebene Guidance exakt und unsere Prognose (MONe: 34,5 Mio. Euro) sogar leicht übertroffen wurde. Das EBIT lag mit -1,8 Mio. Euro rund 3,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert und damit sowohl oberhalb der Guidance (ca. -2,0 Mio. Euro) als auch leicht über unserer Schätzung (MONe: -2,0 Mio. Euro). Neben der geringeren Erlösbasis ist die negative Ergebnisentwicklung dabei im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten (Personalkostenquote: 20,5% vs. 12,5% in 2019) infolge eines Kündigungsverbots in Italien und eine um 170 BP höhere Materialkostenquote zurückzuführen. Für dieses Jahr stellt das Unternehmen die Rückkehr auf das Umsatzniveau von 2019 (51,8 Mio. Euro) in Aussicht. Wir halten nicht zuletzt aufgrund der erfreulichen Nachrichten im Wasserstoff-Bereich eine leichte Steigerung von +3,8% im Vergleich zu den Erlösen aus 2019 für wahrscheinlich (MONe: 53,8 Mio. Euro).

Profiteur der Klimainitiativen: Letzte Woche entschied das Bezirksgericht in Den Haag, dass Shell seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 45% im Vergleich zu 2019 senken muss, deutlich mehr als das Unternehmen bisher in seiner Planung (-20% bis 2030) vorsah. Neben der Signalwirkung, die dieses Urteil für die Bedeutung der Klimaziele innerhalb von Unternehmen haben dürfte, sollte das Urteil auch dazu führen, dass die großen Ölkonzerne weniger neue Tankanlagen für fossile Brennstoffe errichten bzw. bestehende Anlagen zurückbauen und im Gegenzug die Investitionen in kohlenstoffarme Energie deutlich aufstocken. Beides beurteilen wir als vorteilhaft für Wolftank-Adisa, denn geringere Investitionen in neue Tankanlagen erhöhen den Sanierungsbedarf der bestehenden Anlagen und die jahrzehntelangen Geschäftsbeziehungen mit den großen Ölkonzernen positionieren das Unternehmen u.E. bestens, um bei der Errichtung neuer Wasserstoff- oder LNG-Tankanlagen eine nennenswerte Rolle zu spielen. Zusätzlich kündigte Wirtschaftsminister Altmaier letzten Freitag an, dass der Bund 62 deutsche Wasserstoff-Projekte mit über acht Milliarden Euro fördern will. Auch wenn Wolftank- Adisa laut Vorstand aktuell an keinem der aufgeführten Projekte beteiligt ist, verdeutlicht diese Meldung u.E. das positive Marktsentiment und das zunehmend verbindliche Engagement der Politik beim Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur.



Fazit: Die berichteten Jahreszahlen für 2020 stehen im Einklang mit unseren Schätzungen. Das Shell-Urteil und die aktuellen Meldungen rund um die Wasserstoffförderung unterstreichen das für Wolftank-Adisa derzeit aussichtsreiche Marktumfeld und bekräftigen unsere positive Sicht auf den Investment Case. Wir bestätigen unser Rating und erhöhen nach Fortschreibung unseres DCF-Modells das Kursziel von 44,00 Euro auf 46,00 Euro.







