Wien (www.fondscheck.de) - Storebrand Asset Management, nach Eigenangaben mit rund 100 Milliarden Euro an Kundengeldern der größte private Vermögensverwalter Norwegens, bietet seine ESG-Expertise nun auch österreichischen Anlegern an, so die Experten von "FONDS professionell".Anfang Mai 2021 habe die Unternehmensgruppe die Vertriebszulassung für sechs Fonds von Storebrand und der eigenen Boutique Skagen Funds erhalten. Der Vertrieb erfolge über die Skagen-Zweigniederlassung in Frankfurt am Main, heiße es in einer Aussendung. ...

