DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

CompuGroup Medical übernimmt VISUS Health IT



01.06.2021 / 15:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Koblenz, 1. Juni 2021 - Die CGM Clinical Deutschland GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ("Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen Vertrag mit der VISUS Beteiligungsgesellschaft mbH und der Grönemeyer Medical GmbH & Co. KG über den Erwerb von 100 % der Anteile an der VISUS Health IT GmbH mit Sitz in Bochum ("VISUS") abgeschlossen. Die zuständigen Organe der Gesellschaft haben der Transaktion bereits zugestimmt. VISUS entwickelt und vertreibt Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme für den Radiologie-Bereich (Picture Archiving and Communication System - PACS) sowie Healthcare Content Management (HCM). Damit erweitert die die Gesellschaft ihr Angebot auf den Radiologie-Bereich. Die Transaktion ist als sog. Share Deal strukturiert, mit einem rückwirkenden wirtschaftlichen Stichtag zum Ende des Jahres 2020. Der Barkaufpreis für die Geschäftsanteile an VISUS beträgt rund EUR 50 Mio. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte VISUS einen Umsatz von rund EUR 18,5 Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 2,8 Mio. Der Vollzug der Transaktion soll unmittelbar im Anschluss an den Vertragsabschluss erfolgen und ist nicht an Vollzugsbedingungen geknüpft. 01.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de