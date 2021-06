DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

ENCAVIS AG erhöht Dividende auf EUR 0,28 je Aktie; Dr. Rolf Martin Schmitz neues Mitglied des Aufsichtsrats



01.06.2021

Encavis erhöht Dividende auf EUR 0,28 je Aktie;

Dr. Rolf Martin Schmitz neues Mitglied des Aufsichtsrats

Hamburg, 1. Juni 2021 - Die ordentliche Hauptversammlung des im MDAX notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel ECV) beschloss eine erneute Anhebung der Bardividende auf 0,28 Euro (Vorjahr: 0,26 Euro) je Stückaktie. Diese bereits neunte Erhöhung der Dividende in Folge strebt einer Zieldividende von 0,30 Euro je Stückaktie im Jahre 2021 entgegen. Bereits zum achten Mal in Folge können die Aktionäre wählen, ob sie sich für den Bezug der Bardividende in Höhe von 0,28 Euro je Stückaktie, alternativ den Bezug von neuen Aktien im Verhältnis 73:1 (für rechnerisch 73 bestehende Aktien erhält der Aktionär eine zusätzliche neue Aktie) zu einem rechnerischen Bezugspreis von 14,60 Euro je Aktie oder für eine Kombination aus beiden Möglichkeiten entscheiden.



Die Auszahlung der Bardividende in Höhe von 0,28 Euro je dividendenberechtigter Aktie ist für den 30. Juni 2021 geplant, die Einbuchung der neuen Aktien in die Wertpapierdepots der Aktionäre sowie der erste Handelstag der neuen Aktien ist für den 8. Juli 2021 vorgesehen.

Neu in den Aufsichtsrat wurde Dr. Rolf Martin Schmitz gewählt. Er wird mit seiner großen Energie-expertise und seinem strategischen Weitblick, die er unter anderem als Vorstandsvorsitzender der RWE AG zum Ausdruck gebracht hat, Encavis wichtige Impulse auf dem Weg zum grünen Powerhouse geben. Frau Christine Scheel stand zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat an, wurde in ihrem Amt bestätigt und wird das Gremium auch weiterhin mit Ihrer Erfahrung sowie Rat und Tat bereichern. Besonderen Dank richteten Vorstand und Aufsichtsrat an den bisherigen Aufsichtsrat Herrn Peter Heidecker für seine stets vertrauensvolle und dem Unternehmen verpflichtete Unterstützung sowie für seinen persönlichen Einsatz im Aufsichtsrat der Encavis AG in den vergangenen Jahren seit der Übernahme der CHORUS Clean Energy AG. Herr Heidecker wird dem Konzern mit seiner Expertise und seinem Engagement auch zukünftig als Aufsichtsratsmitglied der Encavis Asset Management AG zu Verfügung stehen.

"Wir freuen uns, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre in diesen turbulenten Zeiten erneut ein hohes Interesse an unserer Hauptversammlung der Encavis AG zeigen und uns mit ihrer deutlichen Zustim-mung zu allen Tagesordnungspunkten ihr Vertrauen ausgesprochen haben", begrüßte Dr. Manfred Krüper, Vorsitzender des Aufsichtsrats, das wohlwollende Interesse der Investoren und Anleger an der erneut virtuellen Hauptversammlung der Encavis AG.







Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com



