Der Kurs, der als Meme-Aktie bekanntgewordenen Papiere, der Kinokette AMC Entertainment macht in Juni genau dort weiter, wo er im Mai aufgehört hat: Mit einem satten Plus. Doch diesmal hat der zweistellige Zuwachs einen Auslöser, der außerhalb der WallStreetBets-Community liegt. Das Unternehmen hat einen Investor an Bord geholt.Die Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management hat 8,5 Millionen Aktien der Kinokette übernommen und dafür etwa 230 Millionen Dollar bezahlt. Gegenüber dem Schlusskurs ...

