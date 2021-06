DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +7,7% gg Vm 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April 10:00 DE/Aumann AG, Online-HV 10:00 DE/Evonik Industries AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+7,4% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+4,3% gg Vj 11:00 DE/Eckert & Ziegler AG, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 11:45 DE/Bundespräsident Steinmeier und Österreichs Bundespräsident, gemeinsame PK, Berlin *** 13:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Vorstellung des Berichts zur internationalen Rolle des Euro 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei Fachgespräch der Unionsfraktion "Was bringt der NEUSTAAT in der Zukunft?", Berlin *** 11:00 DE/SAP SE, Keynote von CEO Klein anlässlich Start von virtueller Messe Sapphire Now, Walldorf 16:00 DE/PK nach Ministerpräsidentenkonferenz Ost, Berlin 17:45 DE/EZB-Ratsmitglied Weidmann, Rede bei Green Swan 2021 Global Virtual Conference zu "Climate risks, financial markets and central banks' risk management" *** 19:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des Turgot Prize 20:00 US/Fed, Beige Book 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

