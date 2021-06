Ort des Tages: Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH Headquarter. Sie glauben zutiefst daran, dass die Liebe Christi in der Welt der Gesundheit Großes bewirken kann. Zeitgemäß interpretiert. Auf Augenhöhe gelebt. Und nahe am Menschen umgesetzt. Deshalb wollen sie, dass in Österreich Gesundheit immer mehr von Herzen kommt. Und so leisten sie als leiser, aber bestimmter Taktgeber - ganz in der Tradition ihrer Orden - täglich ein kleines Stück mehr, als man es von einem österreichischen Gesundheitsanbieter eigentlich erwarten würde. All das ist kein Selbstzweck. Und all das können sie auch nicht verordnen. Gesundheit, die wirklich von Herzen kommt, muss gelebt werden. Mit höchster medizinischer ...

