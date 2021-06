Was passiert "normalerweise", wenn eine Aktiengesellschaft über eine Kapitalerhöhung neue Aktien ausgibt? Der Kurs fällt. Denn wenn es mehr Aktien gibt, werden die Anteile der bisherigen Eigentümer verwässert. Sie haben dann pro Aktie Anspruch auf weniger Anteil am Gewinn, weil der ja nun durch mehr Aktien geteilt werden muss. Und was sehen wir heute? Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...